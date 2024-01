Una vista aèria de Vilanova i la Geltrú. Foto: Aj. de Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú ha aprovat un protocol per aplicar la modificació de la Llei d'habitatge i del Codi Civil que contempla que els ajuntaments puguin actuar en el cas dels habitatges okupats que porten problemes de convivència o seguretat, en el cas que siguin de grans tenidors i que aquests propietaris no actuïn per activar el desnonament.

Segons l'alcalde, Juan Luis Ruiz, el protocol per impulsar els desnonaments en el cas d'okupacions delinqüencials i conflictives “és una eina més que tenim des de l'Ajuntament per poder lluitar també contra aquest tipus d'okupacions. Ens sumem al que ja han fet altres ajuntaments, aprofitant la possibilitat que ens dona la llei per poder impulsar aquest tipus de desnonaments”.

Per la seva banda, la regidora d'Habitatge, Iolanda Sànchez, ha explicat que “L'Ajuntament pot actuar d'instància o d'ofici quan constatem a través d'informes de la policia que hi ha activitats delinqüencials, que alteren l'ordre públic, que hi ha problemes de convivència greus en aquest habitatge, i a partir d'aquí es comprova que l'habitatge és d'un gran tenidor, i s'inicia un procediment administratiu per, en el cas que el propietari no actuï per desocupar-lo, demanar als jutjats que activin el desallotjament”.

Els supòsits per tirar endavant, a banda que sigui d'un gran tenidor i que aquest no actuï quan se li requereix, és que sigui una okupació conflictiva o delinqüencial per: que generi un problema de convivència amb el veïnat; que s'hi portin a terme activitats delictives, o una alteració o ús inadequat de l'immoble que puguin comportar algun risc o perill per al veïnat.

Tant l'alcalde com la regidora han destacat el problema social, que va més enllà de les qüestions policials, el que hi ha darrere les okupacions. “Tot i que és un tema d'habitatge, realment és una problemàtica social. El problema d'habitatge és bàsicament que no tenim oferta, i que aquí hem de posar tots els esforços, per això el govern està treballant per activar-ho”, han apuntat.

El nou protocol estableix la coordinació interna per fer tot el procediment, que és complex administrativament, per agilitzar la tasca entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, que són els que fan l'informe sobre conflictivitat, i diversos departaments de l'Ajuntament: la regidoria d'Habitatge, d'Acció Social per determinar tota la casuística i fer un seguiment coordinat, a més de Serveis urbans i manteniment i Serveis jurídics.