Foto: Aj. de Sitges

Sitges ha valorat positivament els acords de la Taula de gestió del litoral que va considerar prioritàries en la seva segona trobada. Aquest òrgan, integrat per tècnics municipals i membres d’altres administracions amb competències sobre l’espai costaner, representants del sector econòmic vinculat a les platges i el turisme, i col·lectius naturalistes, va acordar com acció prioritària una acció urgent a la platja de la bassa Rodona, on l’erosió és creixent. Amb tot, es va establir que seran accions puntuals i extraordinàries per evitar afectar l’hàbitat de la zona.

La regidora d’Acció Ambiental, Carme Gasulla Blanco, reitera que “el compromís del govern municipal de Sitges amb la gestió del litoral és clara. Hem obert un diàleg entre diverses parts i ja estem acordant actuacions concretes per situacions d’urgència” i afegeix que “a la Taula de gestió del litoral s’escolta a tothom i estem sent capaços de prioritzar accions. Les platges són espais naturals que estan patint l’emergència climàtica i l’acció humana al llarg dels anys”.

A més de l’actuació a la Bassa Rodona, la segona acció prioritària de la Taula de gestió del litoral és la monitorització de la platja de Sant Sebastià. Aquest espai tindrà un control fotogràfic setmanal i un anàlisi de l’alçada de la sorra a prop del mur, per poder avaluar quina és la seva evolució.

L’Ajuntament té programat reunions amb la demarcació de costes i el departament de litoral per tal de treballar tant a curt com a llarg termini en un projecte integral de gestió del litoral sitgetà.

La Taula de gestió del litoral es tornarà a reunir pròximament per fer un seguiment del pla d’actuació a Bassa Rodona i de les mesures que es puguin adoptar en cas d’urgència.