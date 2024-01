Panòramica aèria de la depuradora de Cubells/ Foto: EuropaPress

Davant la situació de sequera, l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha iniciat el període de prova per activar la depuradora de Cubells a Lleida un cop acabades les obres del sanejament en alta que han tingut un cost de 802.000 euros. Inicialment només es podrà sanejar l'aigua de Cubells, tot esperant poder fer la connexió a la Torre de Fluvià de només 25 habitants ia 3 km de distància.

Un cop iniciat aquest període de proves se sanejarà aigua d'aquest municipi i es preveu que hi hagi alguna jronada de portes obertes per als veïns del municipi que puguin visitar i conèixer la nova instal·lació i la inauguració oficial segons informació recollida per Radio Balaguer.

Aquest projecte finançat íntegrament per l'ACA es va iniciar el 2018, però que va patir un retard en la construcció a causa de la pandèmia del 2020.

Aquesta depuradora d‟aigües residuals que es posa en període de proves haurà de ser capaç de sanejar les aigües residuals de la localitat de Cubells i del nucli de la Torre de Fluvià. Així mateix, l'equipament garantirà el retorn de l'aigua en sanejada a la conca del riu Segre, concretament a la zona del Clot de la Vall del terme municipal.

Les proves tindran una durada mínima de 3 mesos i màxima de 12, i tenen com a objectiu posar les instal·lacions en el règim normal de funcionament.

Les noves instal·lacions consten d'una estació de bombament i la corresponent impulsió, del col·lector en gravetat i de la depuradora, dissenyada per un cabal de disseny de 138,10 m3/dia.