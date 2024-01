Una edició anterior de la Gran Festa de la Calçotada. Foto: Aj. de Valls

Aquest cap de setmana, Valls gaudirà dels Tastets i el Mercat de la Calçotada que tindran lloc com a actes complementaris a la Gran Festa de la Calçotada d’aquest diumenge 28 de gener. Així, els Tastets de la Calçotada permetran fer degustacions a base de calçots de Valls, amb 7 restaurants de la ciutat que oferiran les seves noves propostes de plats de cuina del calçot, maridats amb vermuts i vins de la DO Tarragona. Concretament, els establiments que hi participen són: Cal Ganxo, Cítric, Ecliss, ForEvents, Luga, Magatzem del Vermut i Portal 22.

Els Tastets de la Calçotada, organitzat per la regidoria de Turisme i l'Associació de Restauradors de Valls i l'Alt Camp, se celebrarà al Pati durant tot el dissabte de 10:00 a 21:00 i diumenge de 10:00 a 14:00. Durant la primera de les jornades, no hi faltarà a més la música en directe de la Red Star amb un DJ, a l’escenari del Pati, serà el dissabte 27 de 12:00 a 14:30 i de 18:00 a 22:00.

El programa es complementa, els dos dies del cap de setmana, amb el Mercat de la Calçotada que reunirà a una trentena de paradistes d’artesania i alimentació als carrers Jaume Huguet, Jaume Mercadé, Germans Sant Gabriel i Francesc Català Roca. D’aquesta manera, la jornada obre les portes al que serà un cap de setmana de celebracions dedicades a la cuina del calçot i que finalitzaran el diumenge amb tots els actes programats de la Gran Festa de la Calçotada que enguany celebra ja la seva 42a edició.