L'estació de Montcada i Reixac

Aquest dilluns 29 de gener arrenquen les obres destinades a enterrar la línia de tren R2 al seu pas per Montcada i Reixac , després de més de 4 dècades d'espera. Aquest projecte suposarà una inversió de 540 milions d'euros aproximadament.

Bartolo Egea, alcalde de la ciutat, va anunciar la creació d'una oficina municipal encarregada de mantenir la població informada sobre el progrés d'aquestes obres, les quals s'estendran durant un període que oscil·larà entre 6 i 7 anys, després de l'adjudicació per part del Ministeri de transport.

Egea va afirmar que s'eradicaran els dos passos a nivell on van perdre la vida anteriorment 180 persones. Ha destacat que el propòsit d'aquestes accions és assolir "una nova ciutat cohesionada i segura". En un comunicat de l'ajuntament, l'alcalde va sol·licitar comprensió, precaució i paciència per part de la comunitat.

Les primeres feines s'estendran fins al 9 de febrer al barri de la Ribera. Això implicarà la interrupció del trànsit a la confluència dels carrers Conca i Llevant, a més de la supressió d'algunes places d'aparcament, entre d'altres canvis.

Addicionalment, el projecte contempla l'edificació d'una nova estació, un túnel de quatre quilòmetres que transcorrerà a 35 metres de profunditat per sota de l'aqüífer i del Rio Ripoll, així com la incorporació d'una tercera via ferroviària destinada a trens regionals.