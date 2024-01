Sílvia Orriols / Aliança Catalana

L ?Ajuntament de Ripoll podria estar a punt de viure un gir de timó radical després que les veus d?una possible moció de censura cap a Sílvia Orriols hagin començat a sonar amb més força que mai. L'alcaldessa va aconseguir el tron el passat 17 de juny del 2023, quan va ser envestida entre molta polèmica per la seva filosofia extremista i xenòfoba.

Set mesos després, la resta de diputats del municipi ripollès s'estan plantejant destronar-la. Com a mínim, això es desprèn després de la publicació que ha fet a X: “Diuen que ja es cou una moció de censura compta el meu govern. Potser tinc els dies comptats com a alcaldessa... Hauré encapçalat el mandat més curt i intens de la història de Ripoll? Caldrà esperar per saber-ho... Visca Ripoll i visca Catalunya!".