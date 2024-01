Els resultats han estat presentats aquest 31 de gener. Foto: Ai. de Calella

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha explicat aquest dimecres 31 de gener que els delictes a Calella (Maresme) van créixer un 21,7% el darrer any.

Així ho ha informat en una roda de premsa posterior a la Junta Local de la localitat, en què ha dit que el 59% d'aquest increment de delictes "es deu a l'increment dels furts i les estafes". "Calella té una mitjana de 125,4 delictes per cada 1.000 habitants, una xifra un 60% superior a la mitjana de Catalunya i un 86% més alta que al conjunt del Maresme", ha dit.

A més, el conseller ha valorat positivament la reunió de la Junta Local de Seguretat: “La seguretat ens interpel·la a tots i requereix el lideratge compartit i la cooperació institucional”.

Elena ha destacat que a molts municipis hi ha "problemes de caràcter general com la reincidència i s'han de buscar solucions". "Calella té l'especificitat de l'estacionalitat en determinats moments. El 2023 hi va haver més de 116.000 turistes respecte al 2019 i això genera una pressió", ha dit.