Foto: Iberdrola

Iberdrola i Lactalis reforcen la seva col·laboració per avançar en la descarbonització de la multinacional líder d'aliments lactis amb la instal·lació d'una xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids endollables. Concretament, Iberdrola ha instal·lat un total de 44 punts de recàrrega a les 11 fàbriques i centres de treball de Lactalis repartits per sis comunitats autònomes: Galícia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Madrid, Andalusia i Catalunya, entre els quals hi ha els de Mollerussa i Cornellà.

Aquest 31 de gener s'han posat en servei els últims 10 punts de recàrrega amb què es completa el projecte, a la fàbrica de iogurts i postres fresques de Lactalis Nestlé –la unitat de negoci per a aquesta categoria de Lactalis- a Marchamalo (Guadalajara) . Les noves estacions de càrrega, a més de per als vehicles d'empresa, també estaran disponibles per als empleats de Lactalis que tinguin cotxes elèctrics o híbrids particulars, cosa que reforça el compromís de la companyia làctia amb la descarbonització i la cura del medi natural.

De fet, Lactalis ha adquirit, a nivell internacional, tres compromisos en sostenibilitat mediambiental, vinculats amb dos moments clau dels processos d'elaboració de llets, formatges, iogurts, nates i mantegues: avançar en benestar animal, descarbonitzar l'activitat industrial fins a la contribució a Zero Emissions el 2050 i impulsar l'economia circular i el packaging responsable. Aquesta acció s'inclou dins del segon dels objectius mediambientals de Lactalis.

Per part seva, aquest acord per al desplegament d'infraestructura de recàrrega s'uneix a les més de 60 aliances que Iberdrola manté amb administracions, institucions, empreses, estacions de servei, concessionaris i fabricants de vehicles elèctrics per impulsar l'electromobilitat a Espanya, com a part del seu pla de mobilitat sostenible . Iberdrola ofereix serveis de mobilitat integrals per cobrir totes les necessitats dels usuaris de vehicles elèctrics amb una infraestructura de càrrega extensa: càrrega residencial, empresarial i pública, incloent-hi solucions per a transport urbà i pesat.

Aquest acord és un exemple de l‟aposta d‟Iberdrola per convertir-se en soci estratègic d‟empreses i corporacions a través de l‟oferta de solucions d‟energia neta a mesura que els permetin complir els seus objectius climàtics i assegurar el seu subministrament energètic renovable.

La companyia abasta tots aquells serveis energètics que ajudaran les empreses a reduir la seva empremta de carboni, inclosos els contractes bilaterals que promouen el subministrament d'energia neta a preus competitius i estables per a grans companyies compromeses amb un consum sostenible. Aquestes prestacions cobreixen tot el cicle de vida del procés de descarbonització perquè els clients comercials i industrials compleixin els seus objectius mediambientals i siguin motors i actors principals en la transició energètica.

Addicionalment, a més d'aquesta xarxa de punts de recàrrega, Iberdrola i Lactalis treballen conjuntament en la posada en marxa de plantes fotovoltaiques d'autoconsum per proveir les fàbriques de la indústria làctia d'electricitat verda.