Tòfona negra / Freepik

El Trufforum Vic , també conegut com la festa de la tòfona, està tenint lloc des d'aquest dijous fins diumenge a la capital d'Osona. L'esdeveniment té com a objectiu destacar i difondre les qualitats d'aquest preat fong. Les activitats han començat amb l´Acadèmia de la Tòfona, que compta amb la participació de més de 350 estudiants provinents d´escoles d´hostaleria de tot Catalunya.

Aquesta iniciativa cerca brindar als futurs xefs informació detallada sobre les propietats de la tòfona, el seu procés de producció, les diverses espècies disponibles i les tècniques culinàries per preparar aquest producte de manera òptima.

Una de les característiques distintives de Trufforum és la seva "transversalitat", cosa que significa que és un esdeveniment dissenyat tant per al públic en general com per al sector professional.

Entre les novetats d'aquest any destaca la introducció d'un espai gastronòmic anomenat Trufa al Plat . En aquest espai, els visitants tindran l'oportunitat de gaudir durant tot el cap de setmana de diversos plats elaborats amb tòfona a preus assequibles. A més, comptarà amb la participació de diversos restaurants i establiments convidats que oferiran opcions tant dolces com salades.

Oliach ha destacat que a l'edició anterior, les degustacions estaven limitades a aquells que s'havien inscrit en tallers específics. Tot i això, aquest any han decidit obrir-lo al públic en general, brindant a tots l'oportunitat de gaudir de les delícies trufades sense restriccions.

A nivell professional, l'esdeveniment ha convocat, com és costum, el Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires i el Congrés Internacional de la Tòfona.

En relació amb aquesta darrera activitat, el director de Trufforum ha assenyalat que el tema central abordat aquest any serà la sequera i la gestió de l'aigua a les plantacions de tòfona. De fet, va esmentar que les 120 places disponibles per al Congrés es van esgotar ràpidament, cosa que va portar a la necessitat d'augmentar la capacitat per donar cabuda a la demanda creixent.

Aquí teniu tota la informació que necessiteu sobre el TrufforumVic.