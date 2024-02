Foto: Visit Sitges

El setembre del 2023, la Unió Europea va anunciar la prohibició de la venda de purpurina i microperles exfoliants amb l'objectiu de limitar la presència de microplàstics afegits intencionadament. Davant d'aquesta mesura, l'emblemàtic Carnaval de Sitges s'ha vist obligat a adaptar-se a aquesta restricció.

Aquest any, els grups responsables de les 40 carrosses que participen a la festivitat han hagut d'idear noves formes de decoració. Per enfrontar aquest desafiament, han trobat solucions com ara utilitzar moderadament excedents de purpurina d'anys anteriors o triar pintures més vibrants.

Una altra de les opcions que han proposat algunes entitats són la compra de purpurina biodegradable, tot i que el preu és pràcticament el doble de la convencional.

Tot i que hi ha incertesa sobre l'evolució de les alternatives proposades, les entitats asseguren que la brillantor està garantida.