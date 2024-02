Carnaval de Roses @Aj. de Roses

Entre el 8 i el 12 de febrer, Roses viurà una nova edició de la seva multitudinària festa de Carnaval. Amb 3.984 persones ja inscrites, es preveu superar la participació dels 4.000 "passants" durant les desfilades -comptant els grups que assisteixen cada any sense haver realitzat la inscripció prèvia- que, units als milers de persones que cada any s’apleguen per gaudir de l’espectacle, ompliran Roses de color i animació.



58 colles, que aplegaran un total de 3.984 persones, són les inscrites ja per desfilar durant les passades del Carnaval de Roses que tindran lloc aquest divendres, 9 de febrer (passada de nit, a les 21 h), dissabte 10 (desfilada de tarda, a les 16 h) i diumenge 11 (passada de migdia, a les 12 h).

Les populars passades concentren el major protagonisme i expectació del carnaval rosinc, gràcies a l’espectacularitat de disfresses i carrosses en què rosincs i rosinques treballen durant mesos. La programació carnavalera preparada pel Departament de Festes de l’Ajuntament de Roses, inclou a més balls, concerts i sessions de DJ’s, per fer ballar i gaudir de la festa a tots els públics, a més de la multitudinària arrossada de dilluns i la celebració de tradicions, que a Roses continuen ben vives, com el seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes, l’enterrament de la sardina i la posterior purificació pel foc amb un espectacle pirotècnic.

Ajuntament, colles i establiments, ultimen aquests dies els preparatius per a la celebració de la seva gran festa d’hivern i per acollir els milers de visitants que, edició rere edició, acudeixen al Carnaval de Roses provinents de tot Catalunya i sud de França, disposats a gaudir un anys més del color i de la disbauxa que omplen els carrers i locals de Roses.

Podeu consultar el programa del Carnaval a continuació:

Informació d'interès

Punts liles. El Carnaval de Roses tornarà a disposar per tercer any de Punts Liles per sensibilitzar, prevenir i abordar actituds masclistes i comportaments sexistes. Estaran situats al port, a l’envelat de la plaça Rahola i a la Pista annexa del Pavelló durant la realització de les diferents activitats.