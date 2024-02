Carnestoltes de Sitges / EuropaPress

Cada any, el Carnaval és una data assenyalada al calendari festiu, marcada en vermell i esperada amb entusiasme per milers de persones. Això implica que els carrers de nombrosos municipis de Catalunya s'inundaran d'alegria, acolorides carrosses, vibrants comparses i persones vestides amb disfresses creatives.

Encara que a molts municipis les festivitats hagin començat dies enrere, el cap de setmana del 10 i 11 de febrer serà el moment culminant amb les grans rues que es duran a terme a tot el territori català. A CatalunyaPress , et proporcionem informació sobre els esdeveniments més destacats de la regió catalana perquè no et perdis cap de les emocionants activitats carnavalesques.

Sitges : Pocs qüestionaran que el Carnaval de Sitges és un dels més concorreguts i populars de la regió. Les festivitats van començar dijous passat 8 i s'estendran fins el proper dia 14, dimecres de cendra. L'Ajuntament ha organitzat una àmplia varietat d'activitats per a tots aquests dies, les quals pots consultar aquest enllaç.

Vilanova i la Geltrú: Coneguda per la seva famosa "batalla de caramels", la capital del Garraf ha calcat les dates del de Sitges. S'espera una gran afluència de públic, amb nombroses comparses desfilant i competint pels premis. Entre els esdeveniments destacats hi ha la Merengada, dissenyada especialment per al gaudi dels més petits, la qual va tenir lloc el passat dijous 8. Consulta el programa complet del Carnaval del 2024 i organitza la teva visita per viure moments inoblidables!

Torelló Fora de la regió del Garraf, un dels Carnavals que ha experimentat un notable augment de popularitat en els últims anys és el d'aquesta localitat a Osona. L'espectacular rua atrau cada any més de 20.000 persones que recorren tot el municipi al ritme de la música de les carrosses. La programació, que va començar el dijous 8 passat i s'estendrà fins el proper dia 14, inclou esdeveniments clàssics com el Pullassu, la rua (programada per al dissabte 10) i l'Enterrament de la Sardina (14 de febrer). Aquest Carnaval s'ha convertit en una cita imprescindible a la regió central de Catalunya .

Sallent: Conegut com el carnestoltes més extravagant de la comarca del Bages, aquesta celebració és una de les cites imprescindibles per als qui viuen al cor de Catalunya. Va començar dijous passat 8 i, com tants altres, es prolongarà fins dimecres 14. Al perfil d'Instagram , expliquen les seves activitats passades i els esdeveniments planejats per als propers dies.

Carnestoltes de Sallent / Sallent Turisme

Platja d'Aro: Després d'observar exemples a la demarcació de Barcelona, ara ens traslladem a la província de Girona. Un cop més, a la costa, aquesta localitat es prepara per a una nova edició d'un Carnaval que es proclama com a "popular i familiar". De fet, és un dels esdeveniments més matiners, atès que les activitats van començar el passat dia 3, per la qual cosa la comunitat ja fa uns quants dies que està immersa en aquesta celebració festiva. Podeu trobar la programació completa aquí.

Tarragona: Ens dirigim al sud del país per presenciar la primera gran celebració a la capital de província. Tarragona ha estat especialment primerenca a iniciar les seves festivitats, ja que els primers esdeveniments van tenir lloc divendres passat 2. El ball de màscares, el Carnaval per als més petits, la Reial Farra dels Ninots, la Baixada del Pajaritu i la darrera pols del Rei Carnestoltes i la Concubina són esdeveniments clàssics que tornen ara que les restriccions sanitàries han estat aixecades. ¡¡ No et perdis cap de les emocionants propostes per als dies restants del Carnaval de Tarragona !

Cunit Encara que tingui menys història que alguns dels carnavals esmentats en aquesta llista, els residents de Cunit participen amb gran entusiasme en aquesta festivitat, arribant al punt de convertir-se en un esdeveniment atractiu fins i tot per a persones de localitats properes. La gran rua de carrosses i comparses continuarà sent l?acte més esperat. Pots trobar tota la informació sobre la celebració en aquest municipi aquí .

Carnaval de Cunit / Twitter @CarnavalCunit

Solsona És rellevant destacar que la capital del Solsonès va ser el primer municipi a voler reviure la celebració del Carnaval després de la prohibició imposada durant el règim franquista. La ciutat està immersa en la celebració des de dijous 2 passat, amb esdeveniments com el Concurs de K-Tifes, el concurs d'aparadors extravagants i el concurs de disfresses infantils, entre d'altres. Aquí teniu la programació completa del Carnaval .