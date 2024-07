Rocafonda, un barri orgullós del seu veí Lamine Yamal

Lamine Yamal, durant l'Eurocopa

Lamine Yamal ha posat el barri de Rocafonda al mapa. El gest que realitza el futbolista de la selecció espanyola, el 304, es deu al codi postal d'aquest barri obrer de Mataró. Amics i coneguts presumeixen del davanter que va portar 'La Roja' a la final de l'Euro 2024.

En declaracions a Europa Press TV, la presidenta de l'Associació de Veïns de Rocafonda, Rocío Escandell, ha definit el barri com a "multicultural i obrer". Escandell ha valorat molt positivament que els nens i joves d'aquesta zona tinguin un referent com Yamal.

José Bautista, redactor del mitjà de comunicació alemany 'Der Spiegel', ha comparat la situació de Lamine Yamal amb la d'altres ciutadans alemanys i de la resta d'Europa els pares dels quals són africans. Bautista ha considerat a Yamal i a la seva família com "un exemple de gent que ve de baix i que amb molt d'esforç han prosperat".

Els seus amics i veïns, orgullosos

Una de les parets del bar 'El Cordobés' llueix la samarreta amb la qual Yamal va debutar en el futbol professional amb el FC Barcelona. Juan Carlos Serrano, propietari de la taverna, ha destacat que "és una alegria que el barri tingui visibilitat" per un jove futbolista que no es separava de la pilota quan acudía al restaurant amb el seu pare.

Jawad, propietari d'una cafeteria que va ser traspassada per l'oncle de Yamal, ha admès que no traurà el mural dedicat al futbolista que té a la porta del seu negoci. "Ara tenim una estrella a Mataró", ha presumit l'empresari. Ángel, Pedro i Paqui, veïns de Rocafonda, han coincidit que el jove futbolista, que el dia previ a la final compleix 17 anys, està donant "bona fama al barri" i és un orgull que llueixi el 304 allà on va.