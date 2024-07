Aquests són els municipis catalans que oferiran una pantalla gegant amb la final de l'Eurocopa

Una pantalla gegant a Madrid | Europa Press

Aquest diumenge, la final de l'Eurocopa entre Espanya i Anglaterra es viurà amb intensitat a tot Espanya. I Catalunya no serà menys. La retransmissió del partit es podrà veure en pantalles gegants de diversos municipis, tot i que alguns han mostrat una gran contrarietat a oferir aquest servei.

A Barcelona, s'instal·larà una pantalla gegant a la Plaça Catalunya, després que així ho anunciés l'alcalde, Jaume Collboni. Mataró, on ha crescut i continua creixent Lamine Yamal, també s'uneix a la celebració amb una pantalla al Parc Central.

Castelldefels també instal·larà una pantalla gegant a la Plaça Teresa Claramunt. Aquesta localitat, a més, començarà una hora abans del partit, a les vuit, amb la música d'un DJ. Castelldefels ja va posar una pantalla gegant al partit de semifinals, davant França, en una altra ubicació amb un límit d'aforament menor.

Badalona també repetirà. Després de l'èxit de les semifinals, instal·larà una pantalla gegant situada a la Plaça del President Tarradellas, davant del Palau Municipal d'Esports. També ha canviat la ubicació, buscant albergar a més gent. Des de les set de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit, hi haurà un DJ, així com altres activitats.

Sabadell, d'altra banda, oferirà el partit en una pantalla gegant a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. A l'altra capital del Vallès Occidental, Terrassa, l'Escenari Vela del Parc de Vallparadís serà el lloc que albergarà la pantalla gegant, amb una festa prèvia que començarà a les set i mitja, amb la música del DJ Ian Sánchez.

Santa Coloma de Gramenet oferirà el partit en una pantalla gegant a la Plaça de la Vila, obrint a partir de les vuit, amb la música del DJ Juanma Martínez. A L’Hospitalet de Llobregat, el lloc serà el recinte de Fira Gran Via, i alguns DJs també obriran la nit a partir de les vuit.

En una altra capital de província, Lleida, la Plaça de la Llotja oferirà el partit, facilitant fins i tot un servei de pàrquing gratuït als assistents. Tarragona també s'uneix a aquest esdeveniment històric, oferint una pantalla gegant al Parc del Francolí.

En contrast amb tot el citat, Girona no retransmetrà el partit. L'alcalde Lluc Salellas ha estat clar en la seva postura de no instal·lar pantalles per a seleccions que no siguin catalanes. En les seves xarxes socials, el polític va argumentar que "hi haurà una pantalla gegant quan hi hagi seleccions catalanes. Masculines i femenines, que alguns només pensen en una part de la història, com sempre."