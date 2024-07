Sitges inicia aquest divendres la Festa de Les Botigues

Sitges. Foto: EuropaPress

Les Botigues de Sitges celebra la seva festa des d’aquest divendres i fins diumenge amb propostes culturals, lúdiques i esportives per a tots els públics. Aquest nucli del terme municipal de Sitges és l’escenari durant tres dies d’una programació àmplia perquè petits i grans gaudeixin d’una celebració que es fa des des fa més de 40 anys.

El model de festa va canviar l’any passat amb l’entrada d’un nou equip organitzatiu format per gent nova i jove que va apostar per traslladar la celebració del mes d’agost al juliol i oferir més activitats per a públics de totes les edats. Enguany la principal novetat de la programació és l’estrena d’una rua d’estiu que tindrà lloc aquest divendres (19 de juliol) a les 19 h i en la qual els participants caminaran des de l’entrada de Port Ginesta fins a la pista poliesportiva amb animació i música. Des de l’organització es convida totes les persones a desfilar amb disfresses relacionades amb el mar com a temàtica.

Al vespre els grups locals de Les Botigues de Sitges, Los miércoles, Estamviskun i Atxo, oferiran tres concerts per fer ballar el públic aplegat a la platja. Seguidament, a les 00.30 h el Dj. Coco Loco punxarà música fins a les tres de la matinada.

El plat plat fort de la celebració arribarà dissabte al vespre amb el concert de la banda “The killing hits” que posarà ritme i diversió a partir de les 22 h amb un repertori de temes molt coneguts perquè petits i grans ballin i cantin. La música continuarà a partir de les 24 h amb la sessió de Dj. Pau Lara.

La programació continuarà diumenge (21 de juliol) amb els inflables perquè els més petits es diverteixin de manera gratuïta i amb la Festa de l’escuma, que s’ha convertit en un reclam. Aquest mateix dia de cloenda també s’organitza Fullmoon, un esdeveniment especial, màgic i ple de sorpreses. La cloenda de la celebració serà amb batucada a la platja a partir de les 23 hores.

En paral·lel, tant divendres com el cap de setmana, es podran tastar productes gastronòmics. Alhora dissabte i diumenge a la tarda, de 17 a 21 h, s’instal·larà un mercat artesà a la pista poliesportiva. Tot plegat per complementar la celebració organitzada per l’Agrupació Esportiva de Les Botigues de Sitges, conjuntament amb l’Associació de Veïns de la Platja, i amb el suport de la regidoria de Tradicions i Festes de l’Ajuntament de Sitges.