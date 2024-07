Montcada i Reixac se suma a la Xarxa Pública SAI LGTBI+ de Catalunya

La consellera Tània Verge ha signat aquest divendres el conveni amb Montcada i Reixac. Foto: EuropaPress, Canva Pro

La consellera d´Igualtat i Feminismes de la Generalitat en funcions, Tània Verge, ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac (Barcelona) per afegir el punt d´informació LGTBI+ municipal a la Xarxa Pública dels Serveis d´Atenció Integral (SAI) LGTBI+ , sumant un total de 117 punts a tot Catalunya.

A l'acte de signatura d'aquest divendres, Verge ha destacat que els SAI són "fonamentals" per atendre les necessitats immediates de les persones LGBTI+ i per promoure canvis estructurals tant a les administracions públiques catalanes com a la societat, informa el departament en un comunicat .

Amb aquest nou SAI, els veïns tindran accés, sense necessitat de desplaçar-se, a informació i atenció especialitzada així com acompanyament en inserció laboral o la renda garantida; suport per fer gestions administratives o la tramitació de la targeta sanitària en persones trans, entre altres gestions.

Serveis d'Atenció Integral (SAI) LGTBI+

El SAI LGBTI+ és un servei integral per informar, acompanyar i sensibilitzar persones i entitats sobre l'orientació sexual, l'expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGBTI-fòbia. Atén tant persones LGBTI+ com el seu entorn i professionals que treballen en àmbits sensibles

Aquest recurs ofereix una atenció integral en tots els àmbits de la vida de les persones i es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, així com qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere; i consolidar-se com a referent local LGBTI.

En alguns àmbits concrets ofereix atenció psicològica, assessorament jurídic, acompanyament a les víctimes de LGBTI-fòbia, és l'encarregat de tramitar les incidències i denúncies administratives per fets LGBTIfòbics i derivar les persones LGBTI+ als recursos corresponents. A més, també s'encarrega de tramitar el canvi de nom de les persones trans* a la documentació d'àmbit català i d'assessorar sobre els tràmits necessaris per canviar-lo a la documentació d'àmbit estatal.

A banda dels seus recursos específics, la Xarxa també s'encarrega de derivar als diferents serveis d'àmbit local o autonòmic que la persona pugui necessitar i actuar de manera transversal i coordinada amb ells perquè ofereixin una atenció adaptada a les necessitats específiques de les persones LGBTI+.

A més, la Xarxa SAI LGBTI+ també participa a l'elaboració de les polítiques públiques LGBTI+ locals