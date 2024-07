Sitges obrirà la convocatòria d’ajuts per a persones amb discapacitat

Foto: Ajuntament de Sitges, Canva Pro

L’Ajuntament de Sitges obre de l’1 al 30 d’agost la convocatòria dels ajuts socials per a persones amb discapacitat que estiguin empadronades a Sitges i menors de 65 anys. Les persones amb discapacitat igual o superior al 49% poden percebre fins a 300 euros i que les persones amb una discapacitat superior al 65% fins a 500 euros.

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a través de l’enllaç tramits.sitges.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia. L’Ajuntament posa disposició el servei OAC 360º, al telèfon 93 595 50 94, per ajudar en la tramitació electrònica.

AJUTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Termini per presentar les sol·licituds: De l’1 al 30 d’agost

Tràmit: sitges.cat o enllaç directe

Requisits: persones empadronades a Sitges i menors de 65 anys. Amb certificat acreditatiu d’una discapacitat d’entre 49% i el 64% percebran fins a 300 euros Amb certificat acreditatiu del 65% o més i percebran fins a 500 euros.



DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les persones sol·licitants han d’aportar la següent documentació:

Document d’identitat vigent de la persona sol·licitant (DNI, NIF/NIE)

Acreditació de la representació, si escau

Document d’identitat del tutor/a legal (si és el cas)

Acreditació de la tutela (si és el cas)

Justificant de la incapacitació judicial (si és el cas)

Les persones sol·licitants que no autoritzin o s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquest ajut caldrà que aportin la documentació corresponent a:

Acreditació de reconeixement del grau de discapacitat

En tots els supòsits exposats, el Servei de Drets Civils pot sol·licitar, directament o a través dels departaments col·laboradors en la gestió d’aquests ajuts, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l’expedient.

Cal un únic fitxer per cada document requerit, independentment del nombre de pàgines.

En cas de concessió, l'import de l’ajut s’abonarà mitjançant ingrés al compte bancari designat per la persona beneficiària de l’ajut. La designació s'ha d'efectuar amb el tràmit i formulari específic indicat en l'apartat d'Altres tràmits relacionats que trobareu a continuació. Aquesta designació és vàlida per temps indefinit o mentre la persona beneficiària de l’ajut no en declari la modificació o la baixa de forma expressa, la qual haurà de comunicar amb aquest mateix tràmit. L’últim compte comunicat serà el que es considerarà vàlid.