El tram que Sitges convertirà en un espai exclusiu per a vianants

Foto: Ajuntament de Sitges

El tram del carrer de Francesc Gumà entre el carrer de Sant Isidre i el Carrer Jesús de Sitges quedarà alliberat del trànsit i estacionament de motocicletes a partir del pròxim 1 d’agost. D’aquesta manera, aquest espai serà absolutament per als vianants, enllaçant amb un altre carrer de gran ús per a la ciutadania com és el carrer Jesús.

Les 42 places d’estacionament de motos d’aquest tram de carrer es compensen amb la creació de 130 places noves que s’han generat a partir de la reordenació de l’aparcament de motocicletes del costat de l’estació, que ara en pot acollir un total de 260 a un centenar de metres de l’aparcament retirat.

A més, a l’Avinguda d’Artur Carbonell s’han transformat 4 estacionaments de zona blava en 22 noves places per a motos.

La part del carrer de Francesc Gumà entre el carrer de Sant Isidre i l’Hort Gran manté, només, la reserva d’estacionament per a càrrega i descàrrega i persones usuàries dels serveis hotelers i mèdics que es donen en aquesta via.

El regidor de Mobilitat, Jaume Monasterio Miró, explica que “aquesta és una zona amb molta circulació de persones ja que és una via de connexió entre l’estació del tren i el centre de la vila” i afegeix que “quan l’alumnat de l’Escola Pia torni a les classes al setembre també tindrà aquest espai com a camí escolar segur”.

Per la seva part, el regidor de Governació, David Martínez, subratlla que “amb el canvi incrementem la seguretat en un espai que és molt utilitzat per a vianants”.

Aquesta actuació segueix les directrius marcades en el Pla de Mobilitat de Sitges i el Pla director de Mobilitat 2020 - 2025, que amplia zones de vianants i restringeix la circulació de vehicles contaminants en benefici d'una mobilitat sostenible i saludable. L’objectiu del Pla és facilitar una mobilitat que situa en el centre a les persones, amb l'objectiu d'assolir la pacificació i les noves formes de moure’s més respectuoses amb l’entorn i més segures.

Per la qual cosa, els sitgetans i sitgetanes tindran una nova zona per la qual passejar amb tranquil·litat i sense presència de vehicles.