La Guàrdia Civil confisca 6 quilos de tonyina vermella a l'Ametlla de Mar

Els agents van aixecar una acta per una suposada infracció al Reial Decret 46/2019, de 8 de febrer, pel qual es regula la pesqueria de tonyina vermella a l'Atlàntic Oriental i Mediterrani , sent remesa als Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a les Terres de l'Ebre.

La Guàrdia Civil de Tarragona va confiscar a l'operatiu 6 quilos de tonyina vermella en un restaurant de l'Ametlla de Mar (Tarragona), i van identificar els responsables de la captura.

A AMETLLA DE MAR LA TONYINA VERMELLA ÉS L'ESTRELA GASTRONÒMICA

El parc del Bon Repòs és sempre l'escenari de la Diada de la Tonyina Roja . Durant la mateixa els visitants poden degustar quatre varietats de tonyina vermella en cru ( maki, niguiri, sashimi i tàrtar ) i els ranxos més tradicionals dels pescadors, el romesco de tonyina. En total se solen servir 8.000 degustacions acompanyades de 1.600 copes de vi de la DO Terra Alta.

Catorze restaurants de la població marinera són els que ofereixen menús gastronòmics on la tonyina vermella és la base dels plats. Algunes de les creacions dels xefs locals són una paella de tonyina vermella amb maionesa de wasabi, unes tallarines de carbassó amb galtes de tonyina al forn i 'all blanc' o una 'croquette' de tonyina i foie amb cruixent de pistatxo. Tots els menús són complets i estan maridats amb vins de la DO Terra Alta. Els preus per persona ronden entre els 30 i els 48 euros.

Disset bars seran els que participaran a la Ruta de la Tapa de la Tonyina Roja . Cargols de tonyina vermella amb alvocat o escabetx de tonyina són dues de les creacions que es podran degustar als establiments del municipi. Cadascuna de les tapes té un preu de 4 euros amb un cinquè Heineken inclòs, que patrocina la ruta.

Les jornades coincideixen amb l'inici de temporada del TunaTour, una activitat en què els visitants, a través d'una excursió en catamarà, poden nedar entre centenars de tonyines vermelles a les instal·lacions aqüícoles de l'empresa, situades a 2 milles i mitja de la costa de l'Ametlla de Mar.