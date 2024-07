Uns 450 persones celebren un segle de S'Agaró (Girona) en l'acte central del Centenari

Fiesta en Senya Blanca | Europa Press

Unes 450 persones han assistit aquest divendres a la nit a l'acte central del Centenari de S'Agaró (Girona), el nucli residencial que Josep Ensesa i Gubert va fundar fa un segle amb l'estrena de la seva casa, 'Senya Blanca', i pocs anys després l'Hostal de la Gavina.

La festa s'ha celebrat precisament a la seva casa, on s'ha servit un sopar dels xefs Romain Fornell (també director gastronòmic de la Gavina), Rafa Zafra i Albert Adrià.

Entre els polítics han estat, entre altres, l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró (Girona), Maurici Jiménez, i el conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal.

Els amfitrions han estat els néts del fundador: els germans Júlia, Virgínia, Carina i Josep Ensesa Viñas, també propietaris de l'Hostal La Gavina, juntament amb el director de l'establiment, Alberto Depau.

Virgínia Ensesa ha afirmat en el seu discurs que el seu avi "va fer realitat una ciutat-jardí" i ha agraït el suport de la Generalitat i l'Ajuntament a S'Agaró com a patrimoni cultural.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha definit S'Agaró com un somni fet realitat fa un segle i ha elogiada "la seva ànima", que ha atret tanta gent i ha aportat reputació al territori.

L’alcalde, Maurici Jiménez, ha afirmat que els actes del Centenari durant el 2024 reafirmen la personalitat de la zona: "Permet recordar el que som", i ha afegit que l’esperit fundacional de S’Agaró és avui el mateix.

El conseller Nadal ha destacat la "grandesa del projecte urbanístic" de l'arquitecte Rafael Masó, que a més va servir per recuperar aquest punt del Mediterrani.

L'avi dels amfitrions, Josep Ensesa i Gubert (1892-1981), va convèncer el seu pare, l'industri Josep Ensesa Pujades, perquè comprés els terrenys entre la badia de Sant Pol i la platja de Sa Conca, i els van anomenar com el torrent que hi havia, per construir una ciutat-jardí.

Va estrenar el 1924 la seva pròpia casa, 'Senya Blanca'; el 1932 va obrir l'Hostal de la Gavina, l'hotel de luxe per on han passat celebritats de tot el món; i, mentre tant, regalava terrenys a amics perquè construïssin les seves cases, seguint el projecte urbanístic de l'arquitecte novecentista Rafael Masó.