La preocupant xifra de municipis catalans que no tenen censat l'amiant

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas , ha avisat aquest dilluns que "només" el 27,3% dels municipis catalans té un cens d'instal·lacions amb amiant, i que el 97,1% no té calendari de retirada.

En una trobada amb mitjans, Giménez-Salinas ha qualificat de "molt baixes" aquestes xifres, recollides a l'informe 'La retirada de l'amiant a Catalunya' del Síndic de Greuges, elaborat a partir de dades de la Generalitat, que va detectar que 945 dels 947 municipis catalans tenen cobertes amb amiant.

Ha afirmat que aquestes xifres reflecteixen un retard de cara al compromís de la Unió Europea (UE) de retirar l'amiant dels edificis públics abans del 2028 i, de la resta, abans del 2032, i ha demanat "bones lleis i mitjans" per assolir aquest objectiu.

L'informe del Síndic conclou que no hi ha una normativa més enllà de la disposició addicional 14 de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que trasllada als ajuntaments l'obligació d'elaborar un cens d'instal·lacions amb amiant i un calendari de retirada abans de l'abril del 2023.

27 MUNICIPIS

Segons constata l'informe, dels 259 municipis que constitueixen el 27,3% del total amb cens, “només” 27 (2,9% del total), tenen fixat un calendari de retirada de l'amiant.

Els ajuntaments al·leguen dificultats per complir aquesta obligació per falta de recursos tècnics i econòmics, per la qual cosa el Síndic apel·la a la "cooperació entre les administracions" i el suport dels ens supramunicipals.

L'adjunt general del Síndic de Greuges, Jaume Saura, ha recordat que al Parlament de Catalunya hi havia un projecte per a l'eradicació de l'amiant i ha demanat que es reprengui i avanci en aquest projecte de llei tan aviat com es constitueixi el nou Govern.

COL·LECTIUS VULNERABLES

Saura ha destacat la necessitat de "prioritzar" l'eliminació d'amiant en els emplaçaments en què passen més temps col·lectius vulnerables (nens i adolescents), com ara escoles, poliesportius i parcs.

També ha explicat que "la majoria de l'amiant està en propietats privades" i ha recalcat la importància de crear subvencions i ajuts de tramitació àgil per als propietaris d'immobles i establiments amb amiant que puguin retirar aquest material.

Ha recalcat que, en el moment de retirar l'ament, cal protegir tant els treballadors que retiren el material com els veïns de l'entorn que es poden veure afectats per l'actuació.

MATERIAL PROHIBIT DES DE 2002

L'amiant és un material molt utilitzat a la construcció entre els anys 1960 i 1980 per a cobertes dedificis , dipòsits daigua i canonades, que en deteriorar-se amb el temps pot desprendre fibres perjudicials per a la salut.

El 2002, es va prohibir l'ús d'amiant pel fet que és un agent carcinogen de categoria 1A, capaç d'afectar el sistema respiratori i relacionat amb malalties com mesotelioma peritoneal, càncer de faringe i càncer rectal.