Veïns d'un barri de Reus demanen més seguretat per posar fi al vandalisme

Un vehicle de la Guàrdia Urbana de Reus. Foto: Guàrdia Urbana de Reus

Els veïns del barri de Mas Pellicer de Reus (Baix Camp) han tornat a reclamar més presència policial als carrers per posar fi als episodis d'incivisme que viuen des de fa un temps.

Segons denuncien, la crema de contenidors i cotxes s'ha convertit en una cosa habitual, fins al punt que el dia a dia és complicat.

"Necessitem molt més control de la Guàrdia Urbana. Ja ho hem dit mil vegades i no hi ha forma. Si els agents no passen, o si passen però no baixen del cotxe, segueix l'incivisme. Necessitem que posin patrulles a peu", va explicar. al Diari de Tarragona el president de l'Associació de Veïns I de Maig, Eduardo Navas.

Un dels incendis, de fet, va obligar que els Bombers haguessin de passar pel barri per apagar-lo.

El cos rep el suport del CSIF

Enmig d'aquesta situació, el cos de la policia local ha rebut el suport de la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF).

En un comunicat, el sindicat ha denunciat "l'augment exponencial de la criminalitat i conflictivitat", destacant que "en els últims mesos, el barri ha experimentat un greu deteriorament en termes de seguretat i vandalisme, amb múltiples tirotejos i casos de cotxes incendiats, generant una sensació generalitzada de desprotecció entre els veïns".

Per això, asseguren que la situació ha arribat a "un punt crític" que obliga a "desplegar un mínim de dues patrulles o fins i tot tots els efectius disponibles cada vegada que cal intervenir a la zona".

Per això, CSIF ressalta la "urgència d'implementar un pla d'actuació en matèria de seguretat i la necessitat imperiosa d'augmentar el nombre d'efectius i dotar-los de més recursos materials".

El sindicat també assenyala la poca comunicació que hi ha amb el consistori, reclamant "que s'implementin les mesures necessàries per revertir la situació actual".