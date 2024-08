Un centenar de veïns de Viladecans es concentren per protestar contra uns okupes | Vilapress

A la tarda d'aquest diumenge, al voltant de 90 persones s'han manifestat davant de l'antic Casino de Albarrosa a Viladecans, antigament un lloc de trobada dels veïns, amb espais per a l'oci, la gastronomia i l'esport. Un espai que porta anys sent objecte d'okupació, abandonat per l'empresa pública de la SAREB.

Els manifestants han protestat pels greus problemes que aquesta situació està generant a la comunitat. El casino segueix okupat i la situació ha empitjorat amb el temps, ja que els okupes han estat causant soroll, així com actes de violència i intimidació cap als residents propers.

### Imatge (2)

Imatge d'un dels okupes | Vilapress

Durant la manifestació, regidors del PP de Viladecans també s'han sumat, donant suport a les demandes dels veïns. De fet, en els últims plens municipals, els regidors populars han proposat que l'Ajuntament compri el casino com una possible solució per resoldre el problema.

### Una de les multes que els okupes haurien d'haver rebut

L'antic casino de Albarrosa és escenari habitual d'escàndols, sorolls, baralles i fins i tot presumptes situacions de maltractament. Davant d'això, les forces de seguretat haurien d'actuar i interposar les corresponents multes per cada delicte.

Per exemple, una ordenança reguladora del soroll aprovada l'any 2010, eleva les multes fins als 300.000 euros per als infractors que no respectin el descans nocturn. La norma contempla també un horari de “respecte al silenci” des de les 23.00 hores fins a les 8 del matí. No obstant això, no hi ha constància que els okupes de l'antic Casino de Albarrosa hagin rebut cap multa.

Davant aquest panorama, un grup nombrós de veïns va crear la plataforma 'Casino de Albarrosa', per lluitar pel barri i reclamar a l'ajuntament que actuï. Els integrants de la plataforma estan disposats a lluitar i arribar fins on calgui per revertir la situació que estan vivint en els últims anys.