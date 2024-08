L'infern del Burger King de Cambrils: 11 treballadors amb cops de calor per estar a més de 40ºC

Burger King de Cambrils - EP

L'establiment de Burger King situat al barri de Vilafortuny de Cambrils, al Baix Camp, hauria d'estar obert al públic. Tot i això, un cartell a l'entrada adverteix que, per motius tècnics, s'ha hagut de tancar. El problema? És impossible treballar-hi amb temperatures que, de vegades, han superat els 40 graus, segons n'ha revelat 324.

Des de Comissions Obreres, el sindicat majoritari, asseguren que fa mesos que adverteixen l'empresa sobre aquesta problemàtica. El delegat sindical de CCOO i responsable de prevenció de riscos laborals a Tarragona, Dani Gómez, sol·licita el compliment de la llei: “La legislació és molt clara: les temperatures no poden superar els 25 graus. És cert que en una cuina costa mantenir aquesta temperatura, però quan pugen de 33 graus ja és preocupant i cal paralitzar l'activitat", adverteixen des del sindicat

Aquest no és pas un cas aïllat a les cuines de molts restaurants durant l'estiu. Des del maig fins avui, la Inspecció de Treball ha rebut 105 denúncies i ha obert 112 expedients relacionats amb la calor.

Entre aquestes denúncies es troben les de Comissions Obreres contra aquest establiment i dues més a la Costa Daurada. La Inspecció de Treball ja ha obert un expedient a la cadena de menjar ràpid. Per part seva, Burger King no ha respost a la sol·licitud per donar la seva versió dels fets.

Des de Setmana Santa, el sistema d'aire condicionat no funciona i les conseqüències s'han agreujat aquests últims dies, segons denuncien els treballadors.

"Hem estat treballant en condicions que no són legals, són infrahumanes, perquè hem arribat a màximes de fins a 42 graus treballant," assegura un membre de la plantilla que prefereix mantenir l'anonimat a 324. "Se'm va ennuvolar la vista, tenia moltes tremolors , i en aquell moment van decidir portar-nos amb cotxe a urgències,” explica una treballadora afectada. Al seu informe mèdic, consta el diagnòstic de cop de calor i insolació.

Onze treballadors amb cops de calor

Segons el representant sindical de la plantilla, entre divendres i dissabte passat, deu treballadors més van ser atesos a centres d'atenció primària. Ara, mentre s'arregla la instal·lació, l'empresa us ofereix la possibilitat de ser reubicats en altres locals. Una solució que no ha convençut els treballadors.

"Continuo tenint ansietat només de pensar a tornar a treballar. Treballes suant a raig, veus els teus companys a punt de desmaiar-se... No et sents bé, no treballes bé. A més, t'exigeixen un ritme ràpid perquè els clients es queixen de que no surten les comandes. No podíem anar ràpid treballant a 42 graus,” lamenta la mateixa treballadora.