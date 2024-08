Prohibit el bany a Mataró, Arenys de Mar i Platja d'Aro

La mala qualitat de l'aigua a Mataró/ Foto Arxiu

Prohibit el bany per la mala qualitat de l´aigua a les platges de Mataró (Barcelona), Arenys de Mar (Maresme) i Castell-Platja d´Aro (Baix Empordà).



Aquest matí tampoc no estava autoritzat el bany a la platja de Llevant de Premià de Mar (Maresme) per la presència de tres mantes ratlles al litoral fins a les dotze, que s'ha canviat a bandera vermella en no detectar aquestes mantes.