Arriba la Festa Major d'Igualada: consulta el programa

Festa Major d'Igualada - Aj. Igualada

Igualada, una ciutat vibrant i plena de tradicions, es prepara per celebrar la seva emblemàtica Festa Major de Sant Bartomeu, que es durà a terme del 19 al 26 d'agost del 2024. Aquest esdeveniment, que és una de les cites més esperades pels igualadins , ofereix una varietat d'activitats que ressalten el ric patrimoni cultural de la ciutat i fomenten la participació de tots els ciutadans i visitants.

Un Programa Ric en Cultura i Diversió

La festa arrencarà oficialment el dilluns 19 d'agost amb un pregó a càrrec de l'actriu igualadina Neus Sanz, coneguda pel treball en teatre, televisió i cinema. Sanz, que va començar la seva carrera als 17 anys amb la companyia La Cubana, serà l'encarregada de donar inici a les festivitats a la Plaça de l'Ajuntament, seguida d'un concert dels Músics del Parc, que oferiran un viatge musical pel folk tradicional de diverses parts del món.

Entre els actes més destacats hi ha la presentació del Salero i la Salereta, i la tradicional Lliurament del Penó de la Ciutat, que aquest any serà portat pel Club Natació Igualada en honor al seu 90è aniversari. A més, es farà la presentació de l'actuació castellera de la Diada de Sant Bartomeu, amb la participació de les colles Moixiganguers d'Igualada, Joves Xiquets de Valls i Xiquets de Reus.

Exposicions i Activitats Especials

Les exposicions també jugaran un paper central a la celebració, destacant la inauguració de la mostra "Els Artistes de la Festa Major: 1907-1979", que explora l'evolució de les portades dels programes de la Festa Major al llarg dels anys . Així mateix, se celebrarà una exposició dedicada al 25è aniversari del futbol femení a Igualada, titulada “Club Futbol Igualada Femení: Història d'un somni”.

Per als amants de la història local, s'oferiran visites guiades per l'Igualada modernista, una oportunitat per descobrir els edificis i les decoracions emblemàtiques d'aquest corrent artístic a la ciutat.

Celebracions Populars i Tradicionals

No hi faltaran les tradicionals activitats d'imatgeria festiva, on les figures més emblemàtiques com el Drac, els Gegants Bisbalet i Cinta, i altres personatges populars, recorreran els carrers de la ciutat. El Tast de Pólvora, seguit dels Versots i el Ball Parlat del Ball de Diables d'Igualada, promet ser un dels moments més emocionants i plens d'energia de la festa.

Amb un esperit inclusiu i participatiu, la Festa Major d'Igualada convida tothom a ser part d'aquest esdeveniment, que no sols celebra la identitat local, sinó que també reforça els lligams comunitaris i manté vives les tradicions que han passat de generació en generació. La ciutat d'Igualada està a punt per rebre tothom amb els braços oberts, en una festa que promet ser inoblidable.