Descobriu el programa de la Festa Major de Mollet del Vallès 2024: Dates, activitats i novetats

Cartell Festa Major de Mollet del Vallès - EP

Mollet del Vallès ja està a punt per celebrar la seva Festa Major 2024 , que es desenvoluparà del 16 al 20 d'agost. Aquest esdeveniment tan esperat pels residents i visitants comptarà amb un programa farcit d'activitats culturals, musicals, esportives i tradicionals que s'estendran al llarg de cinc dies.

Inici de la Festa Major: 16 d'agost

Les festivitats començaran el divendres 16 d'agost , dia que donarà peu a una sèrie d'esdeveniments previs a l'inici oficial. Aquest dia està enfocat a la preparació i les activitats comunitàries que escalfen motors per als dies més intensos de la celebració.

Dia del pregó i actes principals: 17 d'agost

El dissabte 17 d'agost és quan es durà a terme l'esperat Pregó de Festa Major a la Plaça Prat de la Riba , que marca oficialment el començament de la Festa Major. Aquest acte solemne i festiu estarà acompanyat per diverses activitats com ara actuacions musicals i espectacles que animaran la jornada.

Cap de setmana de celebracions

Diumenge, 18 d'agost : Aquest dia és ple d'esdeveniments per a totes les edats, incloent activitats infantils, jocs populars i concerts. Els espais públics de Mollet s'ompliran de música i joia, amb actuacions que prometen mantenir l'ambient festiu durant tota la jornada.

Tancament de la Festa Major: 20 d'agost

El dilluns 20 d'agost , últim dia de la Festa Major, estarà dedicat a acomiadar les celebracions amb una sèrie d'actes que tanquen amb fermall d'or aquests cinc dies de festa. El programa inclou activitats que barregen tradició i entreteniment, perfectes per a tota la família.

Consulta el Programa Complet

Per assegurar-te de no perdre't cap detall de la Festa Major de Mollet del Vallès 2024 , pots consultar el programa complet a la web oficial de l'Ajuntament de Mollet . T'esperem per gaudir plegats d'una de les festes més vibrants de l'any!