Els municipis més lletjos de Catalunya segons la IA

Ajuntament de Salt - GOOGLE MAPS

En un racó virtual on les converses flueixen i els algorismes no dormen mai, un curiós debat ha sorgit: quins són els pobles més lletjos de Catalunya? Abans que s'armi l'enrenou, deixem clar que la bellesa és subjectiva i que fins i tot els racons menys agraciats tenen el seu encant, encara que sigui en un sentit peculiar. Dit això, explorarem alguns municipis que, segons la intel·ligència artificial (IA) ChatGPT, no encapçalen precisament la llista de destinacions turístiques.

1. Vilobí del Penedès: el paradís del ciment

Vilobí del Penedès és un d'aquells pobles on sembla que el gris de l'asfalt ha guanyat la batalla contra el verd del camp. Situat a la comarca de l'Alt Penedès, aquest petit municipi és famós pel paisatge dominat per fàbriques i polígons industrials que, a simple vista, no inspiren precisament poesia. Però no tot és asfalt i formigó! Els habitants locals defensen que hi ha un cert encant als seus carrers, especialment quan hom s'acostuma a l'omnipresència dels camions.

2. Puigcerdà: On és l'encant?

Puigcerdà, capital de la Cerdanya, sorprèn per la manca de coherència arquitectònica al centre. Mentre passeges pels seus carrers, podries trobar-te amb una amalgama d'estils que van des del que és neoclàssic fins al que és indescriptible. Els turistes que visiten la zona solen anar directes a les pistes d'esquí, deixant el centre del poble per un altre dia... o mai. Tot i això, Puigcerdà segueix atraient visitants, perquè, al capdavall, és un excel·lent punt de partida per explorar la bellesa dels Pirineus. Només assegura't de no mirar gaire de prop els edificis.

3. Esplugues de Llobregat: entre el trànsit i el totxo

A tret de pedra de Barcelona, Esplugues de Llobregat podria passar desapercebut si no fos pel seu caòtic disseny urbà i la seva estètica basada en la funcionalitat abans que en la bellesa. Aquest municipi és un laberint de rotondes, semàfors i edificis que semblen competir per ser el més anodí. Però, si et perds als carrers, descobriràs que Esplugues té la seva pròpia lògica, una lògica que podria requerir un GPS i una mica de paciència.

4. Salt: On l'estètica se'n va anar de vacances

Salt és un municipi que s'ha guanyat certa fama per la manca d'atractiu estètic. Amb un centre que sembla haver estat dissenyat per un comitè d'amants de la funcionalitat extrema, Salt no figura a cap postal. Aquest poble, però, té un esperit vibrant i una comunitat diversa que el fa destacar per raons molt més importants que el seu aspecte exterior.

Conclusió: lleig és el que lleig fa

Al final del dia, la lletjor és només una perspectiva més al vast espectre d'opinions. Cadascun d'aquests pobles, encara que no guanyaran concursos de bellesa, tenen el seu caràcter i peculiaritats que els fan únics. Així que, la propera vegada que us trobeu en un d'aquests municipis, dóna't l'oportunitat de descobrir el seu encant ocult! Perquè, al capdavall, la bellesa és als ulls del qui la mira... fins i tot si aquests ulls necessiten ulleres de tant en tant.