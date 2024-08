Figueres suspèn de sou i feina tres treballadors de neteja per llançar escombraries a un restaurant

Treballadors caçats llançant escombraries a un restaurant a Figueres - EP

FISERSA, l’empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, ha suspès cautelarment de sou i feina a tres treballadors del servei de neteja viària pel llançament de brossa a l’interior de la terrassa d’un restaurant ubicat a l’avinguda Salvador Dalí. Als tres treballadors se’ls ha obert un expedient disciplinari i s’exposen a mesures que poden arribar a comportar l’acomiadament. Els fets van ocórrer a la matinada d’aquest dimecres i a través de les càmeres de videovigilància exteriors de l’establiment s’observa com un dels treballadors, al costat de dos companys, llança deixalles del carrer a dins de la terrassa.

Jordi Masquef, alcalde de Figueres, explica que “la ciutadania espera dels treballadors de les empreses municipals un comportament exemplar de servei a la ciutat. En aquest cas, es tracta d’un fet aïllat que taca l’immens esforç i bona feina que s’està fent per part de FISERSA amb el servei de neteja viària i la lluita contra l’incivisme. Per aquest motiu, com a govern considerem inadmissible aquest comportament que afecta la bona imatge i la feina desenvolupada pels treballadors de FISERSA, i que cal exigir absoluta exemplaritat i ètica pública a tots els servidors de la ciutat”. Masquef afegeix que “com sempre m’agrada recordar, la ciutat l’hem de fer entre tots”.

Pere Giró, conseller delegat de FISERSA, explica que “tenim una plantilla compromesa i treballadora que cada dia surt a combatre, precisament, actes incívics. Les actuacions d’aquests tres treballadors no són representatives en cap cas del personal del servei de neteja viària, del qual n’estem molt orgullosos”.