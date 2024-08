Sanció a una discoteca de Santa Susanna que va deixar entrar menors de 16 anys

La zona hotelera de Santa Susanna. Foto: Google Maps

Els agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa de la Regió Metropolitana Nord de Mossos d'Esquadra, juntament amb els agents de la comissaria de Pineda de Mar (Maresme) , van sancionar el 16 d'agost una discoteca de Santa Susanna (Maresme) per permetre la presència de menors de 16 anys , segons ha informat la policia de Catalunya.

Els agents van realitzar una inspecció administrativa en aquest local d'oci nocturn després de tenir coneixement que s'estaven organitzant festes de forma reiterada a les quals assistien una gran quantitat de menors, tots estrangers, que eren traslladats fins a la discoteca per operadors turístics i en hores no autoritzades per la normativa despectacles.

A l'horari obert al públic els agents van fer una inspecció a la discoteca, que tenia exposades begudes alcohòliques tot i que està prohibit si hi ha menors de 16 anys dins del local, i durant el transcurs d'aquest dispositiu van localitzar 150 adolescents, a més d'altres que esperaven a l'exterior per accedir a la discoteca.

La Unitat de Policia Administrativa va aixecar una acta administrativa al responsable de l'establiment per la comissió de diverses infraccions sobre la normativa vigent: no disposar d'un vigilant de seguretat, no presentar el rebut de pagament de l'assegurança i per la presència de menors de 16 anys horari no permès.

Els investigadors van sol·licitar al responsable que desallotgés els menors que hi havia a l'interior del local i que no permetés l'entrada als que esperaven fora i, un cop fet això, li van permetre continuar amb l'activitat, si bé ell va decidir finalitzar-la.