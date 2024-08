El municipi català que té un carrer entre els 10 més cars d'Espanya per comprar habitatge

L'avinguda Supermaresme, ubicada a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) , destaca com el quart carrer més exclusiu d'Espanya per comprar vivenda, amb un preu mitjà de 8.925.938 euros , segons un estudi d' Idealista.

Aquest rànquing està liderat per la urbanització Coto Zagaleta, a Benahavís (Costa del Sol), on els preus arriben als 12.304.091 euros. La presència de Sant Andreu de Llavaneres en aquest llistat selecte subratlla el seu atractiu com una de les zones més luxoses d'Espanya, oferint propietats d'alt standing en un entorn privilegiat.

El carrer més exclusiu per comprar habitatge a Espanya es troba a la Costa del Sol, abastant tota la urbanització Coto Zagaleta al municipi de Benahavís . Segons un estudi d'Idealista, els propietaris en aquesta àrea sol·liciten una mitjana de 12.304.091 euros per una de les residències luxoses.

El segon lloc en aquest rànquing exclusiu l'ocupa el Passeig de la Marquesa Viuda Aldama, a La Moraleja, Madrid, amb un preu mitjà de 11.324.500 euros. En tercer lloc hi ha la Urbanització Lomas Marbella Club, a la Costa del Sol, amb un preu mitjà de 9.472.900 euros.

Per darrere, la Costa del Sol continua destacant, amb la Carretera A-397 a Benahavís ocupant el sisè lloc, amb un preu mitjà de 8.869.524 euros. En setena posició es troba la Urbanització Sierra Blanca, a Marbella, amb una mitjana de 8.361.048 euros, i al vuitè lloc, la Urbanització Cascada de Camoján, també a Marbella, amb un preu mitjà de 7.917.344 euros.