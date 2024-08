Torna la normalitat al mercat de Sant Carles de Granollers després del canvi de coberta

Parades dins del mercat. Foto: Ajuntament de Granollers

Les obres de reforma del Mercat de Sant Carles continuen amb el calendari previst . El mercat ha estat tancat des del 29 de juliol per fer la substitució de la coberta de l'equipament per una de nova que permetrà la instal·lació de plaques fotovoltaiques que generaran energia elèctrica per a l'autoconsum del mercat. Tot i això, el passat dilluns 26 d'agost les parades han reprès la seva activitat habitual, tal com s'havia anunciat .

Els treballs inclouen la rehabilitació de les quatre façanes, la substitució dels equips de climatització, la millora de la il·luminació o la incorporació d'un jardí vertical. Es preveu que les obres s'allarguin fins al novembre.

El projecte també contempla aspectes de digitalització del mercat (implantació de control d'aforament, implantació d'una app de registre d'operacions comercials i instal·lació d'una pantalla LED d'informació a l'usuari), la creació d'un espai web del mercat i l'estudi de generació de residus de lequip. Tot això convertirà el mercat en un equipament més sostenible i atractiu.

El projecte compta amb un pressupost d'1,1 milions d'euros dels quals el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa en subvenciona 947.315,29 a través del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – NextGeneration-EU.

A més, a través d'un ajut de la Diputació de Barcelona atorgat a l'Ajuntament, cofinançat també pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa a través del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència finançada per la Unió Europea – NextGeneration-EU, els paradistes disposaran de un armari refrigerat per facilitar la venda en línia i la recollida de comandes fora de l'horari comercial, estrenaran un nou tricicle elèctric amb compartiment refrigerat per a la distribució de compres a domicili i s'implementarà una plataforma col·laborativa entre productors locals, empreses distribuïdores i venedors del mercat , per afavorir la venda de productes agroalimentaris frescos de proximitat, és una altra de les novetats que s'engegaran després de l'estiu.

D'acord amb les subvencions atorgades a l'Ajuntament, totes les accions previstes al projecte han d'estar acabades a finals de l'any 2024.