Un sindicat de Mossos denuncia l'alcaldessa de Granollers pel taller de llançar còctels molotov

Imatge del cartell de l'activitat - USPAC

El sindicat Uspac dels Mossos d'Esquadra ha denunciat davant la Fiscalia Superior de Catalunya l'alcaldessa de Granollers (Barcelona), la socialista Alba Barnusell, pel taller organitzat en el marc de la Festa Major, que, entre d'altres, ensenyava a llançar còctels molotov simulats contra un maniquí vestit de policia.

A l'escrit, denuncien Barnusell i totes les persones que apareguin com a responsables en el transcurs d'aquestes actuacions per un possible delicte d'odi i d'injúries greus contra els cossos i les forces de seguretat de l'Estat.

A més, el portaveu d'Uspac, Albert Palacios, ha detallat a Europa Press que també han demanat als patrocinadors de l'activitat que es retirin de la Festa Major, ia la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i al nou director general , Josep Lluís Trapero, que "actuïn i presentin una querella" per aquests fets.

Més denúncies?

Fonts d'UGT Catalunya han explicat que també estan estudiant accions legals contra els responsables d'aquesta activitat. Segons han explicat, els sindicats policials s'han reunit amb representants de l'alcaldia i han exigit “responsabilitats”.

En un comunicat conjunt de SPL-CME i UGT Catalunya, han sostingut que, en conèixer aquesta activitat al programa, "van saltar les primeres alarmes entre els integrants de la plantilla del cos de la policia local i es van escoltar les primeres protestes a nivell intern ".

"Tot i això, els organitzadors de l'activitat van fer creure la Prefectura del cos de la policia local i la direcció dels Mossos que el contingut d'aquesta activitat en realitat no seria gens subversiu", afegeixen.

Demanen als agents que no facin hores extres"

A més, aquests sindicats s'han dirigit a la plantilla per demanar que deixessin de fer hores extres durant la Festa Major, i demanaran a l'Ajuntament que exerceixin accions legals i depurin responsabilitats.

Per part seva, en preguntar-li al portaveu de SAP-Fepol, Toni Castejón, si aquest sindicat denunciaria també els fets, ha respost: "Esperem que ho faci Mossos, si no, sí".

Els promotors del controvertit taller, la colla dels Blaus de Granollers --un dels organitzadors de les festes--, han lamentat la interpretació de l'activitat i han assegurat que en "cap cas no han volgut ofendre els cossos de seguretat ni incentivar la violència". "Es tractava d'un acte lúdic en el marc de la Festa Major", afirmen.