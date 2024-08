El PP exigeix a Illa la destitució de l'alcaldessa de Granollers

Martín qualifica els fets com a "delictes d'odi contra la policia i una evident exaltació de la violència". Així mateix, la vicesecretària del Partit Popular destaca que "s'han vulnerat els drets dels menors d'edat presents en aquest acte", cosa que, segons la seva opinió, agreuja encara més la gravetat de la situació.

Segons la seva opinió, l'alcaldessa de Granollers, la socialista Alba Barnusell, ha d'assumir la responsabilitat política i presentar la dimissió de manera immediata, però si no ho fes, ha instat Salvador Illa que la destitueixi.

El cas arribarà a la justícia

La polèmica va esclatar després que la Confederació Espanyola de Policia (CEP) instés a la retirada de subvencions públiques per als organitzadors del taller en el marc de la Festa Major de Blancs i Blaus que consistia a llançar el que simulava que eren còctels molotov a un ninot que simulava ser un policia.

A més, volien que la Fiscalia de Menors obrís una investigació, ja que la simulació de llançament d'artefactes incendiaris es va dur a terme en presència de menors.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han obert diligències informatives al jutjat per explicar els fets.

A més, el sindicat Uspac de la policia catalana ha denunciat davant la Fiscalia Superior de Catalunya l'alcaldessa, i totes les persones que apareguin com a responsables en el transcurs d'aquestes actuacions per un possible delicte d'odi i d'injúries greus contra els cossos i les forces de seguretat de l'Estat.

Hi havia menors al taller?

Aquest dijous 29 d'agost al matí, la Fiscalia de Menors de Barcelona ha instat els Mossos d'Esquadra a investigar si en l'activitat "va participar o va estar involucrat d'alguna manera algun menor que pogués trobar-se en situació de desemparament o desprotecció".

El Ministeri Públic afegeix que aquesta activitat "presenta indicis possiblement delictius dins de l'àmbit penal" i que el sindicat ho va posar en coneixement seu per la presència de nens en aquesta activitat, un fet que podria haver col·locat en situació de risc aquests menors.

Disculpes del consistori

La reacció del govern municipal va ser un comunicat en què expressa el seu suport als cossos de seguretat i mostra el seu rebuig a l'activitat organitzada pel grup de la colla dels Blaus a la Festa Major.