El serial continua: els Mossos denuncien els Blaus de Granollers

Una noia, llançant allò que simula ser un còctel Molotov. Foto: X (@Politeia_ESP)

Nou capítol al voltant dels fets de la Festa Major de Granollers . Sindicats dels Mossos d'Esquadra han presentat una denúncia davant la Fiscalia per un delicte d'odi i injúries . A més, la Fiscalia de menors també ha obert un expedient, i ha demanat tant a la policia de Catalunya com a la DGAIA que investiguin si hi ha menors “en situació de desemparament o desprotecció”.

Albert Palacio, d'USPAC, va dir que exigeixen "la dimissió de l'alcaldessa i de tots els regidors que tinguessin coneixement d'aquest acte vandàlic. Volem que la consellera d'Interior, Nuria Parlon, i el nou director general, Josep Lluís Trapero, donin la cara i ens defensin”.

L'Associació Professional de Comandaments de la Policia de Catalunya (COPCAT) també ha criticat el taller organitzat ahir pel govern municipal de Granollers. "No podem entendre ni admetre que un Ajuntament admeti dins del seu programa festiu una activitat així i després, en un comunicat breu, asseguri que desconeixia el contingut de l'acte", han assegurat.

Barnusell ho considera "desafortunat"... i no pensa dimitir

L'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnusell, ha titllat de "desafortunat" el taller 'Tècniques aplicades de guerrilla urbana' realitzat en el marc de les festes de la localitat i organitzat per la colla Blaus Granollers.

Barnusell ha apuntat que "no es pot posar en dubte el model de festa major", encara que també ha volgut deixar clar que l'activitat "no forma part de com nosaltres entenem la festa en absolut".

A més, aquest divendres 30 d'agost ha avançat que no té intenció de dimitir pel que ha passat a la celebració.

Condemna de sindicats, partits i cossos policials

Les reaccions i les condemnes estan arribant de tots els sectors. En un comunicat conjunt de SPL-CME i UGT Catalunya, han sostingut que, en conèixer aquesta activitat al programa, "van saltar les primeres alarmes entre els integrants de la plantilla del cos de la policia local i es van escoltar les primeres protestes a nivell intern ".

També el PP ha exigit a Salvador Illa que prengui mesures si Barnusell no decideix abandonar el càrrec. Els populars consideren que el taller va ser "una amenaça greu per a l'ordre públic i la seguretat".