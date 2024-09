El Cuponazo de l'ONCE cau a tres municipis: Mataró, Reus i Sant Antoni de Vilamajor

Una butlleta del Cuponazo. Foto: ONCE

No sol habitual que el mateix sorteig reparteixi sort a diversos municipis alhora... però això és exactament el que va passar divendres passat 30 d'agost al Cuponazo de l'ONCE, que va deixar 40.000 euros a Mataró (Maresme), Reus ( Baix Camp) i Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental).

Josep Colomer, Miquel Àngel García i Jordi Fonoll van ser els venedors que van portar la sort a aquests municipis amb la venda dels cupons premiats amb aquest import.

El "Cuponazo" de l'ONCE és un sorteig de loteria que se celebra setmanalment a Espanya, normalment els divendres. Aquest sorteig és molt popular perquè ofereix premis força atractius, sent el principal un gran premi de 9 milions d'euros, encara que en alguns sorteigs especials (com el "Cuponazo XXL") el premi pot augmentar a 15 milions d'euros.

Com funciona el Cuponazo de l'ONCE?

Elecció del Número: Es juga triant un nombre de 5 xifres més una sèrie (de l'1 al 135). Premis: El premi principal de 9 milions d'euros s'atorga al número complet (5 xifres) ia la sèrie. Hi ha també altres premis menors per a les combinacions de números i xifres que coincideixin en part amb el número guanyador, així com reemborsaments. Preus: El preu d'un cupó del Cuponazo normal és de 3 euros, mentre que el "Cuponazo XXL" costa 6 euros i ofereix premis majors.

Com s'hi juga?

Pots adquirir el cupó als quioscos de l'ONCE, a través de venedors autoritzats oa la pàgina web oficial de l'ONCE. La compra d'aquest cupó no només us dóna l'oportunitat de guanyar premis significatius, sinó que també contribueix a una bona causa, ja que l'ONCE destina els ingressos a projectes d'ajuda per a persones amb discapacitat.

Dates i horaris

El sorteig del Cuponazo es porta a terme tots els divendres a les 21.25 (hora peninsular espanyola).