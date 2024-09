Una inundació a la via provoca talls de la R15 entre la Pobla de Massaluca i Aragó

Foto: EuropaPress

La circulació de trens a la R15 està tallada aquest dimecres al matí entre la Pobla de Massaluca (Tarragona) i l'Aragó per les condicions meteorològiques adverses, per les quals s'ha inundat la via i ha provocat l'avaria d'un comboi.

Segons han informat Adif i Renfe en dos comunicats a 'X' recollits per CatalunyaPress , de moment no hi ha previsió d'hora per restablir la circulació i Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per l'incident.

El tall de la R15 impedeix la connexió entre les poblacions aragoneses de Fayón i Nonaspe a través de la Pobla de Massaluca, tram que uneix Saragossa i Reus (Tarragona).

ELS INCONVENIENTS DE LA PLUJA

La pluja pot afectar significativament la circulació dels trens, generant retards, interrupcions i problemes de seguretat. Quan plou intensament, les vies del tren es poden tornar relliscoses, cosa que redueix la fricció entre les rodes i els rails. Això fa que els trens necessitin més distància per frenar i disminueixin la velocitat per mantenir la seguretat. En casos extrems, la pluja intensa pot causar inundacions a les vies , bloquejant o danyant infraestructures, cosa que pot portar a la suspensió temporal del servei.

A més, les pluges fortes poden afectar els sistemes elèctrics i de senyalització que controlen el trànsit ferroviari, provocant errors tècnics i dificultant la coordinació segura dels trens en circulació. També hi ha risc de lliscaments de terra en àrees muntanyoses, que poden obstruir les vies i requerir intervenció d'equips d'emergència.

D'altra banda, la pluja pot afectar la visibilitat dels conductors de trens, cosa que requereix més precaució i reducció de la velocitat. Per tant, la pluja implica desafiaments operatius i de seguretat per al transport ferroviari, obligant les companyies a prendre mesures addicionals per garantir el benestar dels passatgers i la integritat del servei.