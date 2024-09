Els immigrants sol·licitants d'asil ja han arribat a Tossa de Mar... i tot continua igual

L'hotel on tenen previst allotjar-se els primers 1000 migrants sol·licitants d'asil, el 3 de setembre de 2024, a Tossa de Mar, Girona - EP

Tranquil·litat, silenci i pluja. Així es resumeix, fins ara, el primer dia dels migrants sol·licitants d'asil a Tossa de Mar, segons ha informat Diari de Girona . Tot i l'enrenou que va generar l'arribada d'aquest grup d'estrangers a la localitat gironina, que no residiran de manera permanent i seran reagrupats amb els seus familiars a diferents països europeus, no s'ha registrat cap incident.

Durant el matí, un petit grup de sol·licitants d'asil va sortir de l'hotel on estan allotjats –el mateix tipus d'establiment que va acollir els ucraïnesos que van fugir dels atacs russos– acompanyats per una treballadora de la fundació APIP-ACAM, l'entitat encarregada de facilitar-ne la reubicació o el contacte amb els seus familiars. Tot i això, no van voler fer declaracions.

Aquesta va ser l'única sortida dels sol·licitants d'asil des de la seva arribada, potser també motivada per la pluja que afecta gran part de les comarques gironines. Des de l'exterior de l'hotel, es va poder observar com la majoria estaven reunits a una sala, probablement rebent informació sobre com es gestionarà la seva situació. Més tard, pels volts del migdia, els empleats de l'hotel van començar a repartir safates de menjar.

Veïns de Tossa es van acostar diverses vegades a l'hotel per preguntar als mitjans si els migrants ja havien arribat. Tot i que alguns veïns van mostrar certa desconfiança respecte a l'estada d'aquestes persones, atès que l'establiment hoteler té una reserva d'un mes (tot i que, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, “el recurs és temporal i no se sap si es prorrogarà"), la majoria va coincidir que potser no calia crear tanta expectació al voltant del tema.