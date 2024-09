L'Ajuntament de Figueres denuncia un compte d'Instagram per "xantatge i extorsió"

Foto: EuropaPress

L'alcalde de Figueres , Jordi Masquef, ha presentat una denúncia davant la Fiscalia contra el compte d'Instagram 'Figueras Oscura' per un suposat delicte de xantatge i extorsió. Segons va explicar l'alcalde en una declaració institucional, l'administrador del compte li hauria exigit una suma de 20.000 euros a canvi de deixar de publicar vídeos i informacions sobre diversos incidents a la capital de l'Alt Empordà.

"Davant d'aquesta clara voluntat d'extorsió cap a la meva persona, els vull anunciar que aquest Ajuntament no acceptarà cap xantatge ", va afirmar Masquef en un comunicat mitjançant Youtube. L'edil, visiblement molest per la situació, va indicar que la denúncia presentada davant de la Fiscalia és una mesura per defensar la integritat del consistori i el seu govern.

Precisament, aquest compte, que compta amb més de 30.000 seguidors, havia convocat una manifestació contra l'incivisme i la inseguretat, planejada per al mateix dia que es duia a terme el ple ordinari de setembre. Per tant, l'alcalde ha considerat aquesta acció com un intent de pressió cap al consistori.

A la seva declaració, l'alcalde va reconèixer que Figueres enfronta problemes seriosos relacionats amb la seguretat i el civisme, però va destacar que el govern municipal està treballant activament per millorar la situació.

Investigació en curs

L'Ajuntament de Figueres ha sol·licitat a la Fiscalia que investigui a fons els fets i determini si hi ha un delicte de xantatge i extorsió per part de l'administrador de Figueres Fosca. El compte ha incrementat la seva notorietat les darreres setmanes, coincidint amb les crítiques a la gestió municipal sobre temes de seguretat i civisme.

La situació ha generat un debat a la ciutat sobre els límits de la llibertat dexpressió i la responsabilitat en la publicació de continguts en xarxes socials. Mentrestant, el govern municipal espera que la denúncia davant la Fiscalia aclareixi els fets i sent un precedent sobre la necessitat d'un comportament cívic tant als carrers com a l'àmbit digital.