Diada de Catalunya 2024: aquests són els horaris i el recorregut de la manifestació a Tarragona i Tortosa

Un acte de la Diada a Tarragona. Foto: Ajuntament de Tarragona

El pròxim dimecres 11 de setembre, les entitats independentistes catalanes es tornaran a mobilitzar amb motiu de la Diada. Sota el lema Tornem als carrers. Independència , la convocatòria d'aquest any tindrà un format unitari i descentralitzat, amb manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa , recuperant l'estil que es va utilitzar el 2016. El moment culminant d'aquestes concentracions està previst per a les 17.14 hores , una picada d'ullet simbòlica a la caiguda de Barcelona el 1714 durant la Guerra de Successió Espanyola.

Una altra de les grans novetats d'aquest any és que l'organització de la manifestació de la Diada 2024 no recau únicament a l'ANC, sinó que serà duta a terme per sis entitats: l'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN.



Tarragona

A la capital del Tarragonès, la manifestació començarà a les 4 de la tarda al passeig de les Palmeres, passarà per la Rambla Nova i finalitzarà al monument als herois del 1811.

La manifestació de la ciutat posarà el focus a resoldre les deficiències d'un "sistema de Rodalies deficient i un corredor mediterrani que mai arriba", ja que, segons la seva opinió, "només la independència pot garantir un sistema ferroviari decent".

Tortosa

A la capital del Baix Ebre la manifestació denunciarà que "l'espoli de l'Estad encara s'agreuja més a zones com les Terres de l'Ebre".

Per això es demanarà l'atur de l'espoliació de l'aigua i del desequilibri territorial . “Deixarem clar que l'aigua és vida, i la seva gestió, imprescindible. Independència també ha d'implicar un tracte just per a tot el país”, avisen els organitzadors.

La manifestació començarà a la plaça del Bimil·lenari, es dirigirà cap a l' avinguda de la Generalitat , i acabarà al parc de Teodor González.