Tanca a Terrassa una botiga de pintures molt arrelada a la ciutat | Lluïsa Tarrida

La botiga Pintures San Lucas ha tancat el seu local al carrer de la Rutlla, número 1, al Centre de Terrassa, com ha informat Món Terrassa. Els propietaris, Oller Grup, han comunicat el trasllat del negoci a través de xarxes socials i cartells, tot i que l'antic local encara conserva alguns elements per retirar. El nou local de Pintures San Lucas estarà situat al carrer de Monpeó, 43, al barri del Segle XX. Aquesta decisió forma part d'una reorganització del negoci, que ara centralitzarà totes les seves operacions i el servei d'atenció al client en aquesta nova ubicació. L'establiment oferirà productes de pintura per a professionals, bricolatge, indústries i administracions.

Pintures San Lucas va ser fundada el 1958 com un negoci familiar, dedicat durant dècades a proporcionar material industrial i artístic. El 2021, es va incorporar a Oller Pintures, cosa que va marcar un canvi en el seu enfocament cap a clients empresarials i industrials.

D'altra banda, NaturaBIO Cosmetics també ha anunciat el seu trasllat. A partir del 6 de setembre, la botiga es traslladarà del número 26 al número 18 del carrer de la Font Vella a Terrassa. El nou local és més ampli i modern, cosa que permetrà oferir una millor experiència en cosmètica ecològica. NaturaBIO Cosmetics té l'objectiu de seguir oferint productes de qualitat i sostenibles en un entorn acollidor, a més de contribuir al comerç local i promoure negocis independents.