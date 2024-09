Dalmau encapçala un homenatge a Walter Benjamin a Portbou | Europa Press

El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha visitat aquest dissabte obres i equipaments a Llançà (Girona) i ha presidit un homenatge al filòsof Walter Benjamin a Portbou (Girona), informa el Departament en un comunicat.

A Llançà, ha visitat la biblioteca Pere Calders, que a finals de novembre estrenarà la seva ampliació finançada per la Conselleria de Cultura; el centre sociocultural de la Generalitat Can Marly (es preveu la concessió gratuïta a l'Ajuntament, fet que ajudarà a impulsar projectes per a aquest equipament de diversos edificis), i els terrenys de la futura comissaria de Mossos.

L'ha rebut l'alcaldessa, Núria Escarpanter, i la resta de la corporació municipal, amb els quals s'ha reunit a l'Ajuntament juntament amb el secretari de Governs Locals de la Generalitat, Xavier Amor.

A Portbou, ha participat en una visita als emplaçaments del Memorial Walter Benjamin, un homenatge institucional i una ofrena floral amb el director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Xavier Menéndez.

L'alcalde, Gael Rodríguez, l'ha rebut a l'Ajuntament juntament amb altres membres de la corporació municipal, i amb ell ha passat pel mercat municipal, el centre cívic i el parc de bombers.

Dalmau i Rodríguez "han coincidit en la importància de continuar treballant conjuntament per potenciar la projecció internacional" del Memorial Walter Benjamin.