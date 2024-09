Pedro Sánchez suspèn la seva participació en la Festa de la Rosa de Gavà | Europa Press

Pedro Sánchez ha decidit suspendre la seva participació en la tradicional Festa de la Rosa, que se celebra anualment a Gavà, a causa de la pluja que cau a la localitat costanera. Malgrat aquesta cancel·lació, la intervenció de Salvador Illa, president de la Generalitat i primer secretari del PSC, es manté, de manera que l’esdeveniment seguirà endavant amb garanties.

El PSC ha optat per canviar el format de la festa, adaptant-se a les condicions meteorològiques, tot i que no ha volgut renunciar del tot a aquesta celebració que marca l’inici del curs polític per als socialistes catalans. Enguany, a més, la Festa de la Rosa pren un significat especial, ja que coincideix amb la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Tot i les modificacions, el partit havia planificat un esdeveniment multitudinari, reflectint la seva ambició de mobilitzar la seva base de suport. Durant la celebració, el PSC ha llançat una nova campanya d’afiliació sota el lema 'Més força per governar'.