Lloret de Mar, el destí ideal per a jubilats nord-americans segons Forbes

Foto: EuropaPress i CanvaPro d'AlexSava

Forbes ha inclòs Catalunya entre les zones d'Espanya recomanades per a la jubilació, destacant la localitat costanera de Lloret de Mar, a Girona. Aquesta ciutat, reconeguda per la seva combinació de tranquil·litat, patrimoni cultural i bellesa natural, ha esdevingut una destinació atractiva per a jubilats nord-americans que busquen un retir més econòmic i de qualitat. Tot i que Lloret de Mar ha estat tradicionalment una destinació turística, es diferencia de grans urbs com Barcelona, en oferir una experiència més relaxada i accessible.

La publicació ressalta que Espanya és un país amb un estil de vida relaxat, excel·lent gastronomia i atenció sanitària de qualitat, factors que han atret un nombre creixent de jubilats estrangers. En el cas de Catalunya, l'arquitectura gòtica i modernista, així com els seus paisatges pintorescos, brinden un entorn ideal per als que busquen un equilibri entre cultura i tranquil·litat. Aquest atractiu cultural, juntament amb el menor cost de vida en comparació amb altres grans ciutats com Madrid o Barcelona, converteix Lloret de Mar en una excel·lent opció per a la retirada.

Un interès reiterat

L'interès dels jubilats nord-americans per Espanya no és nou, però els darrers anys ha augmentat a causa de l'alt cost de vida al seu país. Mentre que als Estats Units la jubilació pot ser un repte financer, a Espanya és possible gaudir d?una vida més assequible amb un pressupost mensual d?entre 1.100 i 1.900 dòlars, segons Forbes. A Lloret de Mar, aquests pressupostos permeten portar una vida còmoda, cosa que converteix aquesta ciutat en una opció molt atractiva davant d'altres localitats més cares.

A nivell general, Espanya continua destacant-se com una de les destinacions preferides pels jubilats estrangers, i regions com Catalunya, amb la seva diversitat cultural i opcions de vida més econòmica, continuen guanyant popularitat. Lloret de Mar només és un dels molts exemples de com Espanya ofereix una alternativa de jubilació atractiva per als que busquen qualitat de vida sense renunciar a la cultura i el confort.

Altres ciutats d'Espanya destacades

A més de Lloret de Mar, Forbes ha recomanat altres ciutats d'Espanya per a la jubilació. A Andalusia, sobresurten Cadis, Còrdova i Almuñécar, a Granada. Aquestes ciutats combinen un clima càlid amb un estil de vida relaxat i opcions culturals riques. Almuñécar, en particular, es distingeix per ser un petit municipi costaner, ideal per als que busquen pau i proximitat amb la natura.

A Astúries, Oviedo i Gijón destaquen per les temperatures suaus al llarg de l'any, convertint-se en un refugi per a aquells que volen escapar de la calor extrema. A Castella i Lleó, Salamanca i Burgos són recomanades pel seu patrimoni cultural i històric, i són ciutats ideals per als que busquen un entorn més tranquil i menys turístic.