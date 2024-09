VÍDEO: els carrers de Platja d'Aro, completament inundats després de les pluges torrencials

Els carrers de Platja d'Aro, completament inundats després de les pluges torrencials | Méteo Palamós

Aquest dilluns, un episodi de pluja torrencial va afectar greument Platja d'Aro, al Baix Empordà. Així ho mostra un vídeo compartit pel compte de Twitter de Méteo Palamós, amb les inundacions en aquesta localitat, evidenciant la magnitud de la tempesta de tardor que es va desfermar.

Aproximadament a les 20:33, la tempesta va començar a desencadenar fortes pluges, acumulant-se 25,3 mm en només mitja hora, amb 18,6 mm caient en poc més de deu minuts a Castell d'Aro. Les conseqüències van ser immediates i significatives: diversos carrers es van inundar, i es va decretar un tall d'accés a la C-31 a la sortida 314 cap a Platja d'Aro. A més, es va prohibir la circulació de vehicles en trams de l'avinguda de S'Agaró, especialment a la rotonda on es trobava el Magic Park.

Els Bombers van rebre aproximadament 20 avisos relacionats amb les inundacions, principalment per baixos inundats. També es van registrar xàfecs intensos en localitats veïnes, com a Sant Antoni de Calonge, on els forts aiguats van arribar a la C-31. A Sant Feliu de Guíxols, les precipitacions van superar els 50 litres per metre quadrat en poc temps, provocant acumulacions d'aigua als carrers.

Aquest episodi és un recordatori de la força de la natura i la importància d'estar preparats davant de fenòmens meteorològics extrems que poden afectar les nostres comunitats.