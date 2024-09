VÍDEO: Cremen fotos del Rei Felip VI en una manifestació antimonàrquica a Figueres

Foto: Twitter @tramuntana_tv

La ciutat de Figueres es va convertir aquest dimarts a l'escenari de protestes contra la monarquia espanyola, ja que aquest dimecres el rei Felip VI visitarà el Museu Dalí amb motiu del 50è aniversari d'aquesta institució cultural. Un grup de manifestants, en senyal de rebuig, va cremar fotografies del monarca, acte que simbolitza el malestar profund de sectors independentistes catalans cap a la figura del rei.

La protesta, que va ser registrada en un vídeo difós per Tramuntana TV (@tramuntana_tv) a través del seu compte a X (abans Twitter), va mostrar els manifestants congregats als voltants del museu mentre portaven pancartes i corejaven consignes contra la monarquia. Les imatges de la crema de fotos han provocat una gran repercussió en xarxes socials, i han estat interpretades com una clara manifestació de la tensió política que encara persisteix a la regió.

La presència de Felip VI a Catalunya, especialment en una ciutat amb un marcat caràcter independentista com Figueres, no ha passat desapercebuda. Les protestes es van produir en un context de rebuig històric cap a la monarquia a Catalunya, exacerbat des dels fets del 2017, quan el referèndum independentista va desencadenar una profunda fractura política a la regió. Dempuèi alavetz, la figura del rei es estat blanc de nombrosas criticas per la siá postura ferma en defensa de la unitat d'Espanha.

Tot i la protesta, que va incloure la crema simbòlica de les fotografies, la jornada va transcórrer sense aldarulls violents significatius. Tot i això, el missatge va ser clar: un sector important de la societat catalana segueix veient amb desconfiança i rebuig la monarquia espanyola, i la visita del rei Felip VI va ser una oportunitat per expressar, una vegada més, el seu descontentament.