Una llibreria en un municipi de 60 habitants: el curiós cas de 'La Puça'

Foto: Freepik

A Arsèguel , un pintoresc poble ubicat a la comarca de l'Alt Urgell (Lleida) de tot just 60 habitants, s'ha produït un fenomen sorprenent: l'obertura La Puça, una llibreria que ha aconseguit convertir-se en un punt de trobada vibrant per als veïns . Aquest local, que podria semblar inusual en un lloc tan diminut, ha tingut un impacte notable, atraient tant els vilatans com els visitants d'altres regions.

Aquest punt de trobada és especialment valuós en un poble on els habitants es poden sentir aïllats. La llibreria ofereix un lloc on compartir interessos literaris i parlar amb la resta de veïns, ja que no hi ha gaires punts de trobades a la petita localitat.

Anna Riberaygua, la llibretera de La Puça , explicava a 324: "En un poble petit, posem una llibreria petita. Poden venir a xafardejar, a demanar un llibre, a parlar una estona... El que vulguin".

Els veïns han agraït aquesta iniciativa, ja que en un municipi amb tan poques persones és complicat tenir llocs on fer "vida de poble".

L'èxit d'aquesta llibreria a Arsèguel subratlla la importància de la cultura a la vida quotidiana. En un món on la digitalització sembla amenaçar els espais físics, aquest exemple demostra que sempre hi haurà un lloc per al llibre imprès i per a les connexions humanes. La llibreria no és només un espai de venda, sinó un refugi cultural que enriqueix la vida dels seus habitants, recordant-nos que, sense importar com de petit sigui un lloc, sempre hi ha potencial per al creixement i la unió a través de l'amor per la lectura.

Arsèguel és conegut per la seva bellesa natural i la seva rica història, que es reflecteix als seus carrers empedrats ia l'arquitectura tradicional dels seus edificis. Envoltat de muntanyes i natura verge, aquest petit poble ofereix un entorn idíl·lic que ha començat a atraure turistes a la recerca de tranquil·litat i cultura.