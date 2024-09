Denuncien l'ajuntament de la Vall de Cardós per premiar un esdeveniment esportiu amb un xai viu

Foto: Freepik

L' Associació Contra la Tortura i el Maltractament Animal (Actyma) ha presentat una denúncia contra l'ajuntament de la Vall de Cardós davant el Departament d'Agricultura, després d'haver premiat amb un xai viu a les Olimpíades Pallaresos, una competició popular celebrada a la localitat. Tot i que la denúncia se centra en l'edició del 2023, quan es va lliurar un xai a l'equip guanyador, el debat continua vigent el 2024.

Segons ha afirmat el consistori a Segre , l'esdeveniment del 2023 va ser organitzat de manera independent, sense la seva implicació directa, i en aquesta ocasió sí que es va atorgar un be com a premi. Tot i això, asseguren que aquest any, quan l'ajuntament va participar en l'organització, els premis van ser diferents: un lot de productes locals i un xec regal.

Tot i això, Actyma sosté que a les xarxes socials s'havia anunciat novament el lliurament d'un xai viu com a premi a l'estiu del 2024 . Com a resultat, l'associació va contactar els Mossos d'Esquadra per evitar-ho, assenyalant que la llei prohibeix atorgar animals vius com a recompensa en esdeveniments.

Lluís Altes, president d'Actyma, va assenyalar que premiar amb un xai podria constituir un delicte contra la salut pública, ja que els animals destinats al consum humà requereixen un control sanitari rigorós. "Els fets del 2023 han prescrit, però la llei s'ha de respectar", va afirmar Altes.

A més, el president de l'associació va ressaltar el suport al sector agrícola i ramader, però va subratllar que s'han de buscar alternatives als premis que involucrin animals. "La pagesia és un sector honorable i ho recolzem, però creiem que hi ha altres formes de premiar sense recórrer a animals vius", va comentar. Tot i que Actyma no té proves que es repetís el lliurament de l'anyell el 2024, han decidit presentar la denúncia per assegurar el compliment de la normativa vigent.

Aquesta situació obre el debat sobre la necessitat de revisar les pràctiques tradicionals en esdeveniments locals, sempre dins del marc legal que protegeixi tant els animals com la salut pública.