Constantí tindrà 10 pisos més de protecció oficial

Foto: Generalitat

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha lliurat avui les claus de 10 pisos amb protecció oficial a Constantí (Tarragonès). Situats al carrer de Jaume I, 18-21, formen part d’un paquet de 19 habitatges sense arrendataris que l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) va adquirir de la Sareb per un import d’1,2 MEUR, l’octubre de 2023. L’acord signat amb el banc dolent també inclou 19 places d’aparcaments i 18 trasters.

Es tracta d’una promoció, construïda l’any 2009, de 74 habitatges distribuïts en 3 edificis de planta baixa, planta soterrani i tres plantes pis on ja hi ha famílies residint. Pel que fa als pisos adquirits per l’INCASÒL, estan en bon estat de conservació i només ha calgut fer-ne l’actualització documental (cèdules, butlletins i certificació energètica). Tenen una superfície d’entre 80 i 90 m², 12 disposen de 3 dormitoris, i 7 en tenen 4. El preu de lloguer oscil·la entre els 362 i els 420 euros mensuals.

Després de realitzar el sorteig i fer la visita als habitatges, se n’han adjudicat 10, dels quals 8 es destinen a persones amb 35 anys o menys, i els 2 restants a sol·licitants que formen part del contingent general. Dels 9 pisos restants, dos es destinaran a mesa d’emergència, i 7 s’adjudicaran pròximament a través del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial i segons els criteris d’accés establerts per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Constantí.

Aquesta operació s’emmarca dins del programa d’adquisició d’habitatges a grans tenidors impulsat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través d’INCASÒL, amb l’objectiu d’ampliar el parc de lloguer social de Catalunya.