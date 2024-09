Montse Canas es converteix en la primera alcaldessa de Cervelló

L’actual primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Cervelló, Montse Canas, ha estat investida avui com a nova alcaldessa del municipi gràcies als 6 vots del grup municipal de M’estimo Cervelló-PSC. Canas, que serà la primera alcaldessa en l’etapa democràtica de la localitat, substitueix José Ignacio Aparicio, que ha renunciat al càrrec municipal després que el passat mes de maig fos elegit diputat al Parlament i decidís centrar tota la seva dedicació política en aquesta nova responsabilitat.

En la seva intervenció, Montse Canas ha destacat que el seu govern municipal serà obert i dialogant, i que governarà per a tothom: “Dialogaré amb tothom, sense excepció, perquè estic convençuda que les millors decisions sorgeixen quan ens escoltem mútuament i busquem punts en comú.” I ha afegit: “Aquest govern municipal no es limitarà a parlar. Actuarem i prendrem decisions des d’una visió clara i pragmàtica. Ho farem amb ambició, mantenint sempre els peus a terra, buscant sempre el bé comú i treballant perquè Cervelló sigui un municipi exemplar en convivència, sostenibilitat i progrés.”

La nova alcaldessa ha explicat que la seva fulla de ruta estarà guiada per dos principis inseparables: unir totes i tots els cervellonins i cervellonines i servir-los posant les polítiques públiques al centre de l’acció política.

Tal com ha assenyalat, la nova etapa política que s’obre a l’Ajuntament de Cervelló estarà marcada per tres grans àrees: el medi ambient, la cura del territori i la importància de preservar els ecosistemes locals; el desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu de les empreses i el comerç local; i la rellevància d’implementar la tecnologia i la innovació en les diferents polítiques públiques. Aquests tres grans àmbits es concreten en cinc grans prioritats: lluitar contra el canvi climàtic; situar les persones al centre de l’acció política i garantir-ne les necessitats bàsiques (habitatge, treball, seguretat, cultura, educació, salut i esport); continuar impulsant un creixement econòmic que no comprometi el medi ambient ni les generacions futures; modernitzar l’Ajuntament; i fomentar un model de govern obert, transparent i participatiu.

El PSC del Baix Llobregat subratlla que durant els 9 anys en què José Ignacio Aparicio ha estat alcalde de Cervelló, el municipi ha fet un gran salt en progrés econòmic i social, així com en qüestions quotidianes com la millora de l’espai públic, les urbanitzacions o els equipaments municipals. En aquest sentit, la federació socialista està convençuda que el nou període polític que s’obre amb Montse Canas com a alcaldessa servirà per consolidar i ampliar aquest model d’èxit de transformació política, i per continuar i rellançar els diferents projectes que s’estaven impulsant. Per això, amb el lideratge i la determinació de la nova alcaldessa, Cervelló té garantit un horitzó de progrés, futur i benestar per a les generacions actuals, però també per a les futures.

Montse Canas va entrar com a regidora l’any 2011 i, actualment, a més de ser la número 2 de José Ignacio Aparicio a l’Ajuntament, dirigia les àrees de Serveis Generals i Bon Govern; Territori, Activitat Econòmica i Sostenibilitat; i Serveis a les Persones. A més, és consellera comarcal d’Inclusió.

Montse Canas té 55 anys, és llicenciada en Econòmiques i diplomada en Empresarials per la Universitat de Barcelona. Té un màster en Màrqueting per la Universitat Politècnica de Barcelona i un altre en Comerç Internacional per la UB, a més de diferents cursos en matèries com atracció i retenció d’inversió empresarial o execució i seguiment de la contractació pública. A més, actualment està finalitzant un postgrau en gestió d’administracions locals.